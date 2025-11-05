Roberto Contreras agradece a Cossette López por "defender la democracia"

San Pedro Sula, Honduras

“Mire, Cossette, usted va a ser la culpable de la alianza que se va a dar entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Gracias por defender la democracia”, declaró Contreras ante los medios de comunicación, refiriéndose a la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Contreras dijo que López sería la impulsora de una posible alianza política entre el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN) de cara a las próximas elecciones generales.

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, agradeció este miércoles a la consejera del CNE, Cossette López, por "defender la democracia" de Honduras.

El edil sampedrano detalló que durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre sostuvo una reunión con los líderes liberales Yani Rosenthal y Salvador Nasralla, en la que se abordaron diversos temas políticos, entre ellos el papel de López dentro del órgano electoral.

Contreras calificó a la funcionaria como “la heroína de Tegucigalpa” y le agradeció por “defender la democracia del país”.

“Tiene los ovarios bien puestos. Gracias por defender la democracia, gracias por ser esa valiente mujer que se enfrenta a fanfarrones, quema embajadas y quema llantas que hoy pretenden quedarse en el poder”, expresó el también dirigente liberal.

Concluyó diciendo: “Cómo quisiera tener su número de teléfono para que juntos, esta noche, nuestra familia y su familia oremos por la democracia y porque reine la justicia en este país”.

Aunque Contreras no profundizó en los temas tratados en la reunión ni confirmó formalmente una alianza, sus declaraciones han reacciones sobre un posible acercamiento político entre los partidos opositores de cara a los comicios del 30 de noviembre.