Nasralla asegura que "no pierde nada" tras la no inscripción de Jorge Cálix

El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, afirmó este martes que la anulación de la candidatura de Jorge Cálix no supone ninguna pérdida política para su movimiento dentro del partido.
“Yo no pierdo nada. El Partido Liberal ahorita va ganando por lejos; o sea, que si hay una pieza que fallece, se sale o le pasa cualquier cosa, por eso el Partido Liberal no va a dejar de ganar”, declaró el presidenciable al referirse a la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Nasralla explicó que no tiene ninguna influencia sobre las decisiones del CNE ni del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instituciones que han protagonizado el conflicto legal en torno a la inscripción de Cálix.
“En todo ese tipo de decisiones yo no tengo ninguna influencia ni en el CNE ni en el TJE. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy político”, expresó.
El aspirante liberal añadió que, de resultar electo presidente, Jorge Cálix formará parte de su gobierno. “Él va a trabajar conmigo en el gobierno, cuando hablamos, quedamos en que las cosas en las que él tiene más experticia, él va a asumir eso”, indicó Nasralla.
Más temprano, el CNE declaró “inaplicable” la resolución emitida por el TJE, la cual ordenaba la inscripción de Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió que “esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solo para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”.
Con esta decisión, Jorge Cálix queda fuera de las papeletas electorales en su intento por llegar al Congreso Nacional bajo la bandera liberal.
Nasralla manifestó que la candidatura en Olancho debería quedar en manos de quien obtuvo el respaldo popular. “La candidatura por Olancho debe quedar en manos de las personas que eligió el pueblo. Samuel García es quien tiene que quedar”, afirmó.
No obstante, aclaró que la decisión final corresponde únicamente al órgano electoral. “Yo no puedo referirme al CNE, yo no entiendo de eso”, comentó.
Finalmente, el presidenciable insistió en su posición de mantenerse al margen de los procesos legales y reafirmó su carácter independiente.
“Soy una persona honesta, sana, ingenua. No entiendo de las morrocotudas situaciones que se dan en la legalidad hondureña, donde los magistrados de la Corte son parientes de los narcos”, concluyó.