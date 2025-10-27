Kilvett Bertrand promete renovar el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El joven candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán, Kilvett Bertrand, será el invitado en la próxima edición de Hablemos de Política, el espacio de entrevistas transmitido por las plataformas de La Prensa, El Heraldo y por la señal de GoTV.

Bertrand, quien aspira por primera vez a una diputación, expondrá su visión sobre la actualidad política del país y los retos que enfrentará de llegar al Congreso Nacional. En la conversación, compartirá su respaldo al candidato presidencial de su partido, Nasry “Tito” Asfura, de quien destaca su prudencia y capacidad de gestión.

“Papi a la orden no es un payaso, es un hombre prudente que sabe cómo darle solución a los problemas del país”, expresó durante la entrevista. Su mensaje se enmarca en un llamado a recuperar la confianza de los votantes en la política y a promover nuevos liderazgos dentro del nacionalismo.

Además, Bertrand subrayará su compromiso con una agenda centrada en la estabilidad económica, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional, pilares que considera fundamentales para reconstruir el país.