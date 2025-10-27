Kilvett Bertrand promete renovar el Congreso Nacional

El joven candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán, Kilvett Bertrand, será el invitado en la próxima edición de Hablemos de Política, el espacio de entrevistas transmitido por las plataformas de La Prensa, El Heraldo y por la señal de GoTV.
Bertrand, quien aspira por primera vez a una diputación, expondrá su visión sobre la actualidad política del país y los retos que enfrentará de llegar al Congreso Nacional. En la conversación, compartirá su respaldo al candidato presidencial de su partido, Nasry “Tito” Asfura, de quien destaca su prudencia y capacidad de gestión.
“Papi a la orden no es un payaso, es un hombre prudente que sabe cómo darle solución a los problemas del país”, expresó durante la entrevista. Su mensaje se enmarca en un llamado a recuperar la confianza de los votantes en la política y a promover nuevos liderazgos dentro del nacionalismo.
Además, Bertrand subrayará su compromiso con una agenda centrada en la estabilidad económica, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional, pilares que considera fundamentales para reconstruir el país.
Un nacionalista que apuesta por nuevos liderazgos
Durante la entrevista, Kilvett Bertrand enfatizó que el Partido Nacional está en un proceso de renovación y que en sus filas hay liderazgos jóvenes dispuestos a dar un nuevo rumbo a la política. “Nuestro partido lleva nuevos liderazgos”, afirmó, señalando que su generación busca rescatar los valores y la credibilidad de la organización.
Criticó a algunos funcionarios actuales por su falta de seriedad y por haber contribuido a la pérdida de confianza ciudadana. “Son bayuncos, quemallantas, que han satanizado a los grupos de poder, cuando el único problema de Honduras es una familia”, dijo.
El aspirante insistió en que el nacionalismo debe ser una alternativa de estabilidad y progreso, alejada de los enfrentamientos y la polarización.
Kilvett Bertrand es abogado, comunicador y político hondureño. Conocido por su participación en espacios de opinión, ahora busca representar al departamento de Francisco Morazán como diputado por el Partido Nacional. Su discurso combina propuestas de renovación política con un marcado apoyo a las figuras tradicionales de su partido.
Sintoniza la entrevista completa de Kilvett Bertrand en el programa Hablemos de Política este lunes 27 de octubre a las 6:00 p. m., a través de La Prensa, El Heraldo y GoTV.
Transparencia: Artículo elaborado con inteligencia artificial a partir de la transcripción de la entrevista en el programa Hablemos de Política. El contenido fue supervisado y aprobado por un periodista y un editor.