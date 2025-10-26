Nasry Asfura: "Cossette y Ana Hall están defendiendo la democracia, hay que apoyarlas"

Durante un recorrido por El Paraíso este fin de semana, Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, destacó el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el fortalecimiento democrático del país.
“Cossette y Ana Hall están defendiendo la democracia, hay que apoyarlas”, dijo a las cámaras de varios medios televisivos mientras era ovacionado por sus simpatizantes nacionalistas.
El político subrayó que el orden y la participación son esenciales para garantizar elecciones el próximo 30 de noviembre: “Van a haber elecciones en Honduras, no tengan duda”.
Asfura llamó a respetar la institucionalidad electoral: “Ahí está Cosette López y Ana Hall defendiendo las posiciones en el CNE, hay que apoyarlas”, instó.
Durante su caminata en El Paraíso, Nasry Asfura también expresó que: “Hoy no es un cargo de presidente, de diputado o de alcalde el que se juega, es la libertad y la democracia de Honduras”.
Durante su gira, el candidato del Partido Nacional insistió en la necesidad de procesos electorales transparentes y participativos.
"No podemos dejar que nos quiten la libertad y la democracia, tenemos que cuidar los votos y la voluntad del pueblo", pronunció ante sus simpatizantes.
"Tito" Asfura además dijo que "no podemos dejar que vengan filosofías fracasadas a querer mandar en Honduras, aquí mandamos los hondureños".
Asfura reiteró que la democracia se sostiene con orden, respeto y vigilancia ciudadana.
Nasry Asfura compartió con sus seguidores en la caravana denominada ´Esperanza y Transformación”.
Los nacionalistas se aglomeraron en El Paraíso para compartir con su candidato. Hubo tiempo para pláticas y selfies.
Papi a la Orden en El Paraíso también invitó a salir temprano a votar y luego regresar a cuidar los votos.
Asfura cerró su discurso con un mensaje de gratitud: “Aquí vamos para adelante siempre. No me alcanza el corazón para agradecer a la gente”.