Papi a la orden llama a no abandonar las mesas el día de las elecciones

Choluteca, Honduras

El aspirante presidencial nacionalista reiteró durante su intervención que no existe ninguna alianza con otros partidos políticos, afirmando que mantiene su ruta en solitario hacia el proceso electoral.

San Marcos de Colón mostró nuevamente su fuerza política este fin de semana durante una masiva concentración que recibió a Nasry Asfura, quien llegó al municipio para respaldar al alcalde Douglas Ordóñez, candidato a la reelección y reconocido entre sus simpatizantes por su gestión local.

Según afirmó, condujo desde La Entrada, Copán, hasta San Marcos de Colón, en Choluteca, en una sola noche para recorrer el departamento y reiterar su mensaje de cercanía con las bases.

En línea con su plan de gobierno, Papi a la Orden destacó que San Marcos de Colón será una pieza estratégica en su propuesta de reactivar el campo, debido a su papel como productor de café en la zona sur.

Aseguró que habrá respaldo total a los caficultores y que se ejecutará mantenimiento integral a los caminos productivos, con el objetivo de mejorar la competitividad y facilitar el transporte de la producción.

Además, garantizó su compromiso de construir una carretera pavimentada de primer nivel que conecte directamente al municipio con la cabecera departamental, una demanda que calificó como “histórica y nunca atendida”.