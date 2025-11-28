Nasry Asfura valora observación electoral de congresistas estadounidenses

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, se refirió este viernes a la llegada de congresistas estadounidenses que participarán como observadores en las elecciones generales de este 30 de noviembre en Honduras. Consultado sobre el tema, Asfura aseguró que tiene conocimiento de su visita y expresó su agradecimiento por el acompañamiento internacional.

“Van a venir, tengo ideas, se ha anunciado que van a venir en estos días a ver las elecciones; tenemos bastante observación a nivel internacional y quiero realmente agradecerles por preocuparse por Honduras, por estar aquí en estos momentos”, afirmó. También fue interrogado sobre si sostendría reuniones con los congresistas estadounidenses. En respuesta, indicó que no tiene previsto reunirse con ellos a menos que exista una solicitud formal. “No, no tengo por qué reunirme con ellos a menos de que ellos me lo pidan, claro. Para eso estamos también, ¿verdad?, para tener y mejorar las relaciones con todos los países del mundo”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Inversionistas interesados en Honduras

El candidato nacionalista señaló además que existe interés de inversionistas extranjeros en el país, destacando encuentros recientes con sectores empresariales. “He hablado con la Cámara de Comercio, con las Cámaras de Comercio de varias ciudades, con el Cohep. La gente sí quiere venir a invertir a Honduras. Hay que darle las condiciones para poder generar esa inversión y esas oportunidades de empleo para la gente”, sostuvo.

Llama a los hondureños a ejercer el sufragio y cuidar los votos

Finalmente, hizo un llamado a la población hondureña a participar en los comicios del domingo. “Vaya, vaya a votar. Salga a votar temprano, a ejercer el sufragio”, exhortó. Pidió los ciudadanos permanecer atentos al cierre de urnas. “A las 6:00 de la tarde, cuando se cierre la urna, vaya a filmar sus ojos. Su voz tiene poder. Nadie le puede prohibir. Vaya allí, que se mire, que estamos defendiendo la democracia y la libertad”, declaró.