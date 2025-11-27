Honduras se prepara para las elecciones generales 2025

Tegucigalpa

Honduras se prepara para las elecciones generales de 2025, un proceso en el que más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el material electoral ya casi ha llegado a la mayoría de los departamentos de Honduras; sin embargo, en el caso del departamento de Francisco Morazán y sus 28 municipios, la distribución iniciará el sábado 29 de noviembre; posteriormente continuará en el Distrito Central.

No obstante, será un desafío para el CNE, especialmente en aquellas zonas pendientes y con difícil acceso o donde se han registrado incidentes de violencia electoral en años anteriores.

El material también ha sido transportado hacia las 12 ciudades en los Estados Unidos y se mantiene resguardado en centros de acopio, desde donde será trasladado a los diversos centros de votación.

Las Fuerzas Armadas, encargadas del traslado y resguardo de material electoral, ya coordinan operativos especiales para garantizar que las urnas lleguen a todos los centros de votación.

La contienda electoral se ha desarrollado en un contexto marcado por altos niveles de polarización política, demandas ciudadanas de mayor transparencia y un fuerte escrutinio sobre el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar la integridad del proceso.

Por su parte, la misión observadora permanente de la Unión Europea ante la OEA solicitó a las autoridades, actores y fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral de Honduras que garanticen que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) puedan cumplir plenamente con sus funciones para la realización de dichas elecciones.

Los principales entes políticos, Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), realizaron durante esta semana sus últimas movilizaciones y ajustes de campaña, puesto que, cinco días antes de las elecciones, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley Electoral, comenzó el silencio electoral, periodo en el que se prohíbe toda manifestación proselitista o propaganda política; no obstante, los candidatos a los diferentes cargos pueden utilizar los medios de comunicación no para pedir el voto, sino para presentar sus programas de gobierno.

Las propuestas presentadas se han centrado en temas importantes para la sociedad hondureña: seguridad, empleo, economía, lucha contra la corrupción y la modernización institucional. Sin embargo, expertos señalan que la indecisión del electorado sigue siendo uno de los factores determinantes en la contienda, especialmente entre los votantes jóvenes.

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, también se pronunció sobre las próximas elecciones en Honduras e instó a los hondureños a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.