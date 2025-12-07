Analistas: fallas en escrutinio revelan fragilidad del sistema electoral

Miguel Cálix señaló que en Honduras es "muy fácil" sembrar dudas sobre los órganos electorales, pese a que estos organismos deberían servir para "consolidar la credibilidad democrática"

    El sistema de transmisión de resultados preliminares del CNE lleva casi dos días paralizado. El conteo muestra a Nasry Asfura (Partido Nacional con una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal.

    Fotografía: LA PRENSA
  • 07 de diciembre de 2025 a las 15:26 -
  • Agencia EFE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las fallas en el escrutinio de las votaciones generales de Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre, evidencian la fragilidad del sistema electoral del país, señalaron este domingo analistas, que urgieron a impulsar reformas que fortalezcan los órganos electorales y se apruebe la segunda vuelta en las futuras contiendas.

Según informó el sábado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, la paralización del conteo de votos desde el viernes pasado se debe a "problemas técnicos ajenos al pleno".

CNE confirma grave incidente con contraseñas del Trep

Para el analista Rodolfo Dumas, la suspensión del escrutinio "no abona en nada" a la incertidumbre que vive Honduras ante la ausencia de un presidente electo, aunque confió en que la situación se resuelva hacia finales de la próxima semana.

El resultado preliminar es "bastante estrecho" para declarar un ganador", señaló Dumas, resaltando el "comportamiento cívico ejemplar" de los votantes, que acudieron "de forma pacífica y ordenada".

"El pueblo cumplió, ahora le corresponde no solo a los partidos políticos, sino también a la institucionalidad completar este proceso de manera satisfactoria", enfatizó.

El analista instó a aprobar un paquete de reformas que incluya la modernización del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como la incorporación de la segunda vuelta electoral, un mecanismo que, según él, permitiría procesos "más ordenados" y mayor tranquilidad en las contiendas cerradas.

Fragilidad institucional y desconfianza

Por su parte, el analista Miguel Cálix señaló que el proceso electoral en Honduras "está teniendo el fin que se dedicaron a construir" los políticos durante la campaña electoral.

Resultados en vivo: ¿Quién va ganando las elecciones Honduras 2025 hoy?

En Honduras es "muy fácil" sembrar dudas sobre los órganos electorales, pese a que estos organismos deberían servir para "consolidar la credibilidad democrática", señaló Cálix.

Además, criticó que los partidos no hayan hecho "absolutamente nada" para fortalecer el debilitado sistema electoral, lo que, en opinión, explica en gran medida la "fragilidad institucional" que alimenta la desconfianza entre la ciudadanía.

El experto advirtió que el problema no se resolverá únicamente con reformas como la segunda vuelta, ya que un resultado estrecho, como el actual, generaría "las mismas disputas si persiste la debilidad institucional.

"El punto no es cuántas veces se vote, sino cómo fortalecer la institucionalidad que administra las elecciones y totaliza los resultados", enfatizó, y lamentó que el sistema de transmisión de resultados dependa aún de una infraestructura precaria y servicios externos, pese a años de advertencias sobre la mala conectividad del país.

Resultados electorales, paralizados desde el viernes

Los resultados preliminares del CNE muestran un estrecho margen entre Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con el 40,19% de los votos (1,132,321), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con el 39,49% (1,112,570 votos), tras el escrutinio del 80,02% de las actas.

Un escrutinio independiente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el 92% de las actas, confirma la ventaja de Asfura sobre Nasralla: 39,43% frente a 37,97%, en un país donde no existe la segunda vuelta y el ganador es quien obtiene más votos.

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien no se ha dado por vencida pese a que los resultados oficiales preliminares no le favorecen, con el 19,30% de los votos (543,675), busca suceder a la presidenta del país, Xiomara Castro.

Marlon Ochoa señala supuestos fallos de seguridad del Trep
