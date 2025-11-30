A sus 83 años, doña Bertha mantiene firme su compromiso electoral

Cuyamel, Omoa.

Bertha Julia Zamora Barahona, de 83 años y con dificultad para caminar, no encuentra impedimento para ejercer el sufragio en el Centro de Educación Básica José Vicente Cáceres, en la comunidad de Cuyamel, Omoa.

Doña Bertha llegó acompañada de su hijo y, desde temprano, esperaba en las afueras de la institución para poder votar “con todo el corazón”.

La octogenaria, quien tiene nueve años en estas condiciones, señaló que en las elecciones internas no pudo votar porque no tenía su cédula, pero finalmente logró que se la entregaran el 20 de noviembre.

“Agradezco a todos los que me ayudan y a los que no me ayudan también. Que Dios los bendiga a todos”, dijo doña Bertha, visiblemente emocionada.