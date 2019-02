Productos artesanales con calidad gourmet

San Pedro Sula, Honduras

Cuando se quedó sin trabajo a sus 55 años, Rodolfo Arturo Reyes supo que tenía que tomar una decisión importante. “Para mí era muy difícil conseguir un empleo, entonces decidí hacer algo que siempre me ha apasionado, cocinar”, señala.

En el año 2015, asociándose con su hermana, decide emprender creando Reyez Artesanos y lanzando su línea de productos Gourmet. Experimentó con recetas, participó en expoventas, Farmers Market en centros comerciales y eventos de organizaciones que apoyan a los emprendedores. Este tipo de actividades le permitió conocer a sus clientes y su opinión sobre sus productos.

Cuando comenzó tenía conocimientos de cocina, pero su experiencia se limitaba a eventos familiares los fines de semana. En 2017 decide estudiar en una prestigiosa universidad culinaria estadounidense, The Culinary Institute of America, ubicada en St. Helena California, en el valle de Napa, donde participó en varios cursos y un Boot Camp, un curso intensivo que le permitió “afianzar lo que ya sabía y obtener conocimientos de nuevas técnicas que me están sirviendo para ofrecer un producto de calidad gourmet”, destaca. “La excelente oferta gastronómica y vinícola del valle de Napa expandió mi paladar a nuevos sabores, aromas, texturas que influencian los productos que actualmente elaboro”, añade.

Actualmente está desarrollando nuevos productos de la línea gourmet y también manualidades finas creadas por su hermana, las cuales próximamente pondrá a disposición del público en su kiosko. Visítalos en el segundo nivel del Centro Comercial Ágora.