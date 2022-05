Sugieren crear fondo de garantías para acceder a reservas del BCH

“Reconocemos los argumentos del Gobierno, en este momento en los mercados no se pueden colocar bonos por las condiciones, ya que están a tasas muy altas y no sería bueno para la economía y finanzas del Estado”, señaló y agregó que el acceso al crédito internacional está limitado.

Sobre las formas de utilizar las reservas internacional, el IIES no recomendó que sea mediante un préstamo directo del BCH al Gobierno, el experto indicó las implicaciones: la primera sería que se elevan los niveles de no pago del préstamo por la situación económica del gobierno; la segunda, el riesgo inflacionario, ya que un crédito mal puede provocar que la inflación sea más alta y que con la situación actual ya se prevé que puede ser superior del 8%; el tercer riesgo es que la matriz productiva depende de las importaciones, con los $1,000 millones se elevará la demanda de bienes y puede provocar una disminución de las reservas internacionales. De igual forma se incrementará la incertidumbre para los inversionistas.

El experto indicó que como institución recomiendan crear un fondo de garantías con las reservas, puede ser con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya que en un organismo internacional se reduce el riesgo de no pago, no se reducirán las reservas y no se elevará el riesgo de país.

Otro de los beneficios que tendrá crear un fondo de garantía con las reservas internacionales será que el BCH tendrá margen para que no haya riesgo de depreciación de la moneda frente al dólar.Sin embargo, Matamoros indicó que todavía el Gobierno no ha dicho cuál será el mecanismo que utilizará para utilizar las reservas. “Estamos a la expectativa de qué mecanismo se utilizará”, finalizó.

Wilfredo Cerrato, expresidente del BCH, dijo que la decisión todavía está en discusión dentro de la autoridad monetaria por lo que recomendó esperar bajo las condiciones que se resuelve.

El BCH indicó que las reservas internacionales cubren 6.2 meses de importación de bienes y servicios.