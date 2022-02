“Proyecto de Finanzas no afecta remesas”: Hugo Noé Pino

Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, aseguró ayer que el proyecto de decreto enviado por la Secretaría de Finanzas en ningún momento busca gravar las remesas.

“Quiero dejar claro, porque no es conveniente dejar en la opinión pública que se están tratando de hacer cosas que no aparecen en el proyecto, como establecer impuestos a las remesas. Eso no está contemplado en ningún momento”, enfatizó.

“El proyecto habla de exoneraciones en el sistema financiero nacional. Las remeses nunca han estado gravadas, por lo tanto no tienen exoneraciones. Eso no es aplicable”, puntualizó. Noé Pino dijo que el proyecto fue turnado a la comisión de finanzas.

La iniciativa está encaminada a eliminar la devolución del 8% del impuesto sobre la venta (ISV) que se otorga al consumidor por pagar con tarjetas de crédito o débito. Además, se eliminarían las exoneraciones a los servicios de construcción, bancarios y financieros, así como la compra-venta o arrendamiento de bienes inmuebles.

Para Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), “prácticamente están quitando o comenzando a quitar exoneraciones que van a impactar más en la dinámica económica que revisar a profundidad las exoneraciones que han sufrido un abuso”.

“Por qué no se empieza con esos sectores (telecomunicaciones, sistema financiero, energía, maquila), sino que se continúa con los que afectan a la clase media y baja”, manifestó la economista Liliana Castillo.

El diputado Francis Cabrera defendió que la iniciativa “no contiene una nueva carga, un sacrificio. Lo que está haciendo es eliminando un beneficio que durante un tiempo se ha otorgado a ciertos sectores”.

Silvio Larios, representante del sector construcción, reiteró que están de acuerdo en que hay que revisar el tema de las exoneraciones. “Han abusado en varios lados. Estamos totalmente de acuerdo de participar en mesas de diálogo”, expresó.