OPC anuncia “trancazo” de 8.75% a las tarifas portuarias

“Queremos ser muy claros de parte de la Portuaria, este es un aumento unilateral, totalmente ilegal de parte de OPC, que no ha consultado a nadie de las autoridades, por lo tanto, lo rechazamos, lo condenamos y no lo aceptaremos y llegaremos hasta las últimas consecuencias. En eso está claro, desde la presidenta de la República para abajo. Ellos tienen que entender que Honduras no es un potrero, que ellos no van a venir a hacer lo que les da la gana”, dijo Bueso al ser consultado por LA PRENSA.

La OPC argumenta que el contrato de concesión, suscrito el 21 de marzo de 2013 con la desparecida Comisión para la Promoción de Alianza Público-Privada (Coalianza), la faculta a “actualizar anualmente las tarifas (...)”.