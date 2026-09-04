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Stephen M.R. Covey imparte magistral conferencia en USAP sobre confianza e innovación

El evento destacó la confianza y la innovación como motores económicos clave para transformar la cultura organizacional del país.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 11:11 -
  • Redacción
Stephen M.R. Covey imparte magistral conferencia en USAP sobre confianza e innovación

La iniciativa reafirma el compromiso institucional de formar profesionales líderes con los más altos estándares globales.
San Pedro Sula.

En su enorme compromiso con el desarrollo de los hondureños en todas las áreas, USAP presentó la conferencia ‘Confianza e Innovación: el acelerador oculto’, presentada por el reputado ponente Stephen M.R. Covey, autor de los best-sellers “La velocidad de la confianza” y “Confía e inspira”, en el marco de una sólida alianza estratégica con FranklinCovey y el prestigio de ser la única institución en el país con el sello “Powered by Arizona State University”.

Stephen M.R. Covey imparte magistral conferencia en USAP sobre confianza e innovación

La conferencia se llevó a cabo el pasado jueves, en las instalaciones de USAP. Covey ofreció la charla en inglés, naturalmente, pero para el público que no manejara dicho idioma, se trabajó una traducción en vivo que facilitó recibir las excelentes enseñanzas impartidas, aportando para el desarrollo de la percepción de la confianza para los oyentes.

La confianza en el entorno laboral ha dejado de ser una simple virtud social para consolidarse como el motor económico más determinante del éxito organizacional. Como bien postula Stephen M.R. Covey, la confianza no es un elemento intangible, sino un factor medible que impacta predeciblemente en dos variables fundamentales de cualquier negocio, siendo estos la velocidad y el costo.

Stephen M.R. Covey imparte magistral conferencia en USAP sobre confianza e innovación

USAP siempre se ha caracterizado por su enfoque en la innovación, el emprendimiento y la preparación de profesionales con las competencias necesarias para destacar en un mercado internacional exigente, con invitados de este calibre impartiendo conferencias, hablamos de una mejora sustancial en el desarrollo cultural y liderazgo corporativo de su alumnado.

Este tipo de encuentros fortalece el ecosistema académico y empresarial de Honduras, posicionando a la universidad como un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimientos de clase mundial. Al brindar acceso directo a líderes de pensamiento global como Stephen M.R. Covey, USAP demuestra su misión de trascender las aulas tradicionales, ofreciendo a sus estudiantes, docentes y público general herramientas prácticas para transformar la cultura organizacional y generar un impacto directo en la competitividad de las empresas del país.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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