Stephen M.R. Covey imparte magistral conferencia en USAP sobre confianza e innovación

San Pedro Sula.

En su enorme compromiso con el desarrollo de los hondureños en todas las áreas, USAP presentó la conferencia ‘Confianza e Innovación: el acelerador oculto’, presentada por el reputado ponente Stephen M.R. Covey, autor de los best-sellers “La velocidad de la confianza” y “Confía e inspira”, en el marco de una sólida alianza estratégica con FranklinCovey y el prestigio de ser la única institución en el país con el sello “Powered by Arizona State University”.

La conferencia se llevó a cabo el pasado jueves, en las instalaciones de USAP. Covey ofreció la charla en inglés, naturalmente, pero para el público que no manejara dicho idioma, se trabajó una traducción en vivo que facilitó recibir las excelentes enseñanzas impartidas, aportando para el desarrollo de la percepción de la confianza para los oyentes. La confianza en el entorno laboral ha dejado de ser una simple virtud social para consolidarse como el motor económico más determinante del éxito organizacional. Como bien postula Stephen M.R. Covey, la confianza no es un elemento intangible, sino un factor medible que impacta predeciblemente en dos variables fundamentales de cualquier negocio, siendo estos la velocidad y el costo.