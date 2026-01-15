Navidad de lujo: Supermercados La Colonia entrega autos Suzuki a clientes de la zona norte

San Pedro Sula.

Supermercados La Colonia celebró por todo lo alto el sorteo final de su promoción “Navidad de lujo al estilo Suzuki con La Colonia”, una iniciativa que premió la fidelidad de sus clientes de la zona norte del país en el marco de su 50 aniversario. La actividad se convirtió en uno de los eventos más esperados de la temporada, reafirmando el compromiso de la cadena con brindar experiencias únicas y beneficios reales a quienes la prefieren cada día. Durante el sorteo, cuatro modernos vehículos Suzuki encontraron nuevos dueños, generando emoción y expectativa entre los participantes. Los afortunados ganadores recibieron un Suzuki Jimny, dos Suzuki Fronx y un Suzuki Dzire, modelos que destacan por su diseño, tecnología y desempeño, y que representan un premio de gran valor para las familias hondureñas.

Participar en esta promoción fue muy sencillo. Los clientes únicamente debían realizar compras mínimas de 350 lempiras en cualquier sucursal de Supermercados La Colonia y depositar los cupones recibidos en las tómbolas habilitadas. De esta forma, cada compra se convertía en una nueva oportunidad de ganar durante la temporada navideña. Además de los vehículos, la promoción incluyó atractivos premios instantáneos que hicieron aún más especial la experiencia de compra. Entre ellos destacaron 60 carretazos navideños, pensados para apoyar la economía familiar y llenar los hogares de productos esenciales durante las fiestas de fin de año.