Jetstereo presenta la nueva Serie 3 de EcoFlow: energía portátil para un país que no se apaga

Jetstereo presentó la nueva Serie 3 de EcoFlow, una línea de estaciones de energía portátiles que promete revolucionar la forma en que los hondureños enfrentan los frecuentes apagones eléctricos. Con estos innovadores equipos, la compañía ofrece una solución práctica, eficiente y moderna para hogares, negocios y actividades al aire libre, reafirmando su compromiso con la tecnología y la calidad de vida de sus clientes. Los modelos RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max y DELTA 3 Plus combinan diseño compacto, carga ultrarrápida y potencia confiable, brindando energía limpia y silenciosa en cualquier momento y lugar. Pensadas para quienes buscan independencia energética, estas estaciones portátiles se adaptan a todo tipo de necesidades, desde mantener encendidos los dispositivos del hogar durante cortes de energía, hasta acompañar a los aventureros en sus travesías más exigentes.

La EcoFlow RIVER 3 Plus se destaca por su ligereza y versatilidad. Con 286 Wh de capacidad y 600 W de salida continua —que pueden llegar a 1,200 W con la tecnología X-Boost—, esta estación ofrece carga completa en apenas una hora y un funcionamiento sumamente silencioso. Su peso de 4.7 kg la hace ideal para emergencias domésticas o viajes, ofreciendo hasta 18 cargas de celular, 19 horas de respaldo para un router y más de dos horas de energía para un televisor de 65 pulgadas. Para quienes requieren mayor autonomía sin sacrificar portabilidad, la EcoFlow RIVER 3 Max eleva la capacidad a 572 Wh y mantiene los 600 W de potencia de salida. Con un peso de 7.8 kg, esta estación puede respaldar un router o luz por hasta 39 horas, recargar una laptop hasta siete veces o mantener un ventilador de 30 W encendido por 10 horas, convirtiéndose en una opción ideal para el trabajo remoto, campamentos o emergencias prolongadas.