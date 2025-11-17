Hut Cheese Gold: el clásico de Pizza Hut recibe una nueva variante en su 30 aniversario

San Pedro Sula.

Pizza Hut Honduras celebra tres décadas de historia resaltando uno de sus productos más icónicos: la Hut Cheese, una pizza que transformó el gusto de miles de hondureños y que hoy es sinónimo de indulgencia, sabor y reuniones en familia. Treinta años después de su lanzamiento, la marca rinde homenaje a este clásico con una propuesta que busca elevar todavía más la experiencia de sus consumidores: la Hut Cheese Gold, una versión especial que fusiona tradición con un toque contemporáneo y más atrevido. La Hut Cheese Gold nace con la intención de intensificar el disfrute de cada bocado. Mantiene la amada orilla rellena de queso mozzarella que ha conquistado a generaciones, pero ahora incorpora un elemento que promete conquistar nuevos fanáticos: una capa externa de queso cheddar cuidadosamente horneada. Esta mezcla crea un borde crujiente por fuera y suave por dentro, agregando una dimensión adicional de sabor que convierte cada rebanada en un momento memorable.

Este lanzamiento representa un paso más en la evolución del menú de Pizza Hut en Honduras, una marca que ha buscado constantemente innovar sin perder la esencia que la ha hecho parte de la vida cotidiana de tantas familias. La Hut Cheese Gold no solo apuesta por elevar la experiencia del cliente, sino también por reafirmar el compromiso de la marca con la calidad y la creatividad culinaria. A partir del lunes 17 de noviembre, la nueva Hut Cheese Gold estará disponible en presentaciones Mediana, Grande y Gigante, con precios desde 379 lempiras, facilitando a los consumidores disfrutar esta edición especial sin importar el tipo de ocasión. Desde una noche de película hasta una celebración improvisada, esta pizza está pensada para adaptarse a cualquier momento.