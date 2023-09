ASI celebra 14 años brindando conexiones confiables a los hondureños

Lic. José Hernández, gerente general. “Estoy orgulloso de pertenecer a una empresa hondureña que ha demostrado que a través de la perseverancia, honestidad y pasión se puede posicionar dentro de las mejores; Agradezco la confianza con la que se me entregó el proyecto hace cinco años, ya que sin duda el tiempo ha demostrado que el trabajo que día a día se realiza vale la pena, no hay ni habrá ningún otro sentimiento que se compare al tener clientes satisfechos gozando de un servicio óptimo y de calidad”.

Un equipo comprometido. A lo largo de estos 14 años, ASI ha logrado superar muchas barreras para posicionarse como una empresa que brinda soluciones a las telecomunicaciones, han sido muchos retos superados gracias a la perseverancia de sus fundadores y compromiso de su equipo de colaboradores.

“Nuestros colaboradores son la columna vertebral de la empresa, aportando su pasión, habilidades para brindar soluciones de telecomunicaciones de alta calidad a nuestros clientes, juntos hemos logrado en posicionar a ASI en una empresa competitiva a nivel nacional en el mercado de las telecomunicaciones y a la vez cumplir los sueños de todos los fundadores, mirando hacia delante, innovando, nos esforzaremos en seguir creciendo para impactar en la socioeconómica de nuestro país”, opinó Felipe Trundle, Co fundador de ASI.

Y en el marco a la celebración de aniversario, los ejecutivos de ASI organizaron una celebración donde los protagonistas fueron el equipo de colaboradores. A esta celebración la denominaron Team Building Personal ASI, la cual tuvo como fin de fortalecer y enriquecer sus capacidades de trabajar en equipo y es que si en algo se distingue ASI Honduras es en su talento humano.

“Cumplir siete años en ASI es motivo de orgullo para mí porque me he sentido parte de una familia, estas actividades refuerzan el trabajo en equipo y me confirman que vamos hacia adelante y por buen camino”, Osgran Rivera, asesor corporativo.

La celebración de aniversario continuó convocando en esta ocasión a todos los directivos de la compañía para celebrar esta fecha tan importante que enorgullece a toda la familia. Al evento de aniversario asistieron jefes de todo el país, los cuatro fundadores, quienes intercambiaron el crecimiento de ASI y las futuras proyecciones que esperan desarrollar con éxito.

“Nuestra aceptación se da porque llegamos a donde las grandes compañías no podían llegar, en el momento cuando la tecnología inalámbrica era muy novedosa, trabajando con equipos no adecuados por lo que ASI quería hacer, pero logramos conectar a familias, personas con sus trabajos que necesitan el internet y de la tecnología para su diario vivir.

Nuestros colaboradores son la cara de ASI, el servicio a los clientes debe ser de calidad por todos los departamentos. Un cliente que es bien atendido y que recibe calidad, va ser un cliente de por vida. Creemos que ASI va seguir trabajando y conectando a Honduras con todo el mundo, Gracias por sus servicios, labores sin ustedes no existiera la empresa”, Michael Senn, Co fundador de ASI.