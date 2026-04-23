Grupo Cadelga celebra 60 años de excelencia con la reinauguración de su tienda

El pasado miércoles 22 de abril, las instalaciones de Grupo Cadelga se vistieron de gala para recibir a una distinguida concurrencia. El evento reunió a invitados especiales, aliados estratégicos, clientes y colaboradores, quienes compartieron la alegría de ver concretada una remodelación pensada para elevar el estándar del servicio en la región.
Las nuevas instalaciones han sido diseñadas bajo estándares de modernidad y eficiencia, buscando transformar por completo la experiencia de compra de los visitantes. Este espacio no solo es un punto de venta, sino un centro estratégico alineado con las necesidades tecnológicas y logísticas que exige el sector agrícola actual, facilitando el acceso a insumos de primer nivel.
Como parte central del evento, se llevó a cabo el cierre oficial de la campaña “Campeones del Agro”. Esta iniciativa fue creada con el propósito de reconocer la dedicación inquebrantable de los productores hondureños, quienes día a día trabajan la tierra para asegurar el sustento y desarrollo económico del país, convirtiéndose en los verdaderos motores de la nación.
El momento de mayor euforia durante la jornada llegó con el anuncio de los ganadores del gran premio: un viaje todo pagado a la Copa Mundial 2026 en México. Los afortunados productores, Dennis Antonio Portillo y Carlos Benítez, fueron los elegidos en el sorteo, generando un ambiente de celebración y reconocimiento entre todos los asistentes presentes.
Este éxito promocional fue posible gracias a la activa participación de los clientes, quienes acumularon oportunidades para ganar mediante la compra de productos de alta gama. Entre las líneas participantes se destacaron insumos fundamentales para el agro como Nitrogrow, Nutragol, Fastrac, Terrablend y Topper, los cuales han demostrado ser aliados esenciales en la productividad del campo.
Finalmente, la empresa destacó que tanto la remodelación de la tienda como el desarrollo de campañas de valor forman parte de las acciones con las que Grupo Cadelga conmemora sus 60 años de trayectoria. Con este hito, la compañía reafirma su compromiso histórico de seguir fortaleciendo el vínculo con el sector productivo, apostando por la innovación y experiencias significativas para su comunidad de productores agrícolas y pecuarios.