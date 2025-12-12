La Gran Feria Creditón llega a la UTH este 12, 13 y 14 de diciembre increíbles financiamientos

San Pedro Sula.

La Gran Feria Creditón ya está en marcha y promete convertirse en uno de los eventos más esperados de la temporada, al reunir en un solo lugar cientos de opciones de vehículos y atractivos planes de financiamiento. Del 12 al 14 de diciembre, los hondureños tienen la oportunidad de acercarse a este gran encuentro que combina soluciones crediticias, entretenimiento y grandes sorpresas, incluyendo la posibilidad de ganar un auto totalmente gratis. Este importante evento se desarrolla en el estacionamiento de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), un espacio que durante tres días se transforma en el punto de encuentro entre compradores, financieras y autolotes. La feria reúne a las principales instituciones financieras del país y a una amplia variedad de vendedores de vehículos, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles y adaptadas a las necesidades del público.

Quienes asistan podrán recorrer una exhibición con cientos de automóviles, desde modelos económicos hasta opciones más recientes, presentados por reconocidos autolotes a nivel nacional. Todo esto cuenta con el respaldo de financieras como CrediRapid, Presta Ya, Credimóvil y PrestaAuto, que ponen a disposición planes de crédito flexibles y asesoría personalizada para facilitar la compra. Además de las opciones de financiamiento, la Gran Feria Creditón se vive como una verdadera experiencia familiar. El evento incluye diversas actividades recreativas, sorteos especiales y dinámicas pensadas para que los asistentes disfruten mientras exploran las alternativas para adquirir su vehículo soñado en un ambiente seguro y dinámico.

La feria también abre un espacio para el impulso al emprendimiento local, con la venta de artículos de emprendedores en diferentes stands. Esta iniciativa permite a los visitantes apoyar el talento nacional, descubrir productos únicos y complementar su visita con una experiencia comercial más completa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Con una combinación de oportunidades financieras, entretenimiento y apoyo al comercio local, la Gran Feria Creditón se consolida como una cita imperdible en este cierre de año. La invitación está abierta para que más hondureños se acerquen a la UTH del 12 al 14 de diciembre y den el primer paso hacia su próximo vehículo, aprovechando beneficios únicos y promociones pensadas para cumplir sueños sobre ruedas.