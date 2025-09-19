Expomóvil 2025: Kia Honduras y Corporación Jaar presentan la nueva Kia Tasman en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Durante la Expomóvil 2025, Kia Honduras y su distribuidor exclusivo Corporación Jaar presentaron oficialmente la nueva Kia Tasman en San Pedro Sula, marcando su llegada a la ciudad luego de su exitoso lanzamiento en Tegucigalpa. Este esperado modelo de pickup representa una nueva propuesta para el mercado hondureño, combinando diseño robusto, tecnología avanzada y la confiabilidad que caracteriza a la marca surcoreana. La presentación generó gran expectativa entre los asistentes, que pudieron conocer de cerca las prestaciones y el estilo de la nueva integrante de la familia Kia. El Kia Tasman llega a Honduras como una de las apuestas más ambiciosas de la marca para el segmento de las pick-ups medianas. Su diseño robusto incluye llantas todoterreno de 17 pulgadas, luces traseras LED y detalles de conveniencia como escalones integrados en el parachoques para acceder fácilmente a la caja de carga. El interior está pensado para la practicidad, con almacenamiento inteligente en la plataforma, consola central que se convierte en mesa y enchufes para conectar herramientas o cargar dispositivos. Todo esto refuerza su perfil como vehículo versátil, listo tanto para el trabajo como para la aventura.

En materia de desempeño, el Tasman impresiona con una capacidad de carga útil de hasta 1,151 kg y un poder de remolque de 3.5 toneladas, lo que lo coloca entre los más capaces de su categoría. Además, puede vadear corrientes de agua de hasta 80 cm de profundidad, lo que lo convierte en una opción confiable para quienes necesitan enfrentar terrenos difíciles. Kia también ha integrado un sistema de freno de remolque para mayor seguridad al transportar cargas pesadas. Las capacidades todoterreno están respaldadas por tecnologías pensadas para el control y la seguridad en situaciones extremas. Cuenta con diferencial trasero de bloqueo electrónico, modo X-TREK para mantener velocidad constante en terrenos complicados y un modo Rock específico para la versión X-Pro. Su cámara con vista al suelo es una herramienta clave para evitar obstáculos ocultos al conducir fuera de la carretera.

Por último, el apartado tecnológico y de seguridad está a la altura de un vehículo moderno. Incluye asistente de seguimiento de carril, control de crucero inteligente, monitor de punto ciego con cámaras y un sistema de sonido premium Harman Kardon. Todo esto se combina con una estructura sobre chasis optimizada para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad, lo que convierte al Tasman en un vehículo tan cómodo en la ciudad como capaz en el campo. "Estamos emocionados de estar en la Expomóvil, nuestro primer evento oficial con la Kia Tasman en San Pedro Sula. Ya pueden venir a conocer y ver la tecnología avanzada de nuestro primer pickup marca Kia. Ya disponible en todo el territorio nacional en sus cuatro versiones. En Tegucigalpa tenemos la pista de manejo todo el mes de septiembre", expresó Adriana Jaar, Vicepresidenta de Corporación Jaar, Kia Honduras.