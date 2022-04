Estaciones de servicio UNO presenta Dynamax Plus, un aditivo de última generación

Hugo Moscoso, gerente de País de UNO Honduras, comentó: “Este 2022 todo es innovador, el nuevo Dynamax Plus viene con una nueva fórmula potenciada con un nuevo componente que ayuda a reducir la fricción del motor, que se traducirá en un mayor rendimiento al asegurar una limpieza profunda del motor removiendo depósitos de carbono optimizando su funcionamiento”.

UNO, la marca líder en el corazón centroamericano, continúa a la vanguardia reforzando su fiel compromiso con la población al presentar el mejorado componente Dynamax Plus, un aditivo de última generación adecuado al motor actual, que se encuentra incorporado en todos sus combustibles, utilizando la tecnología más avanzada con micro partículas que trabajan para proporcionar extrema limpieza y potencia al motor.

Cabe resaltar que este aditivo está diseñado para todo tipo de vehículos livianos y pesados, desde motocicletas hasta vehículos marinos. Todos los combustibles: Súper, Regular y Diésel contienen el nuevo aditivo Dynamax Plus que conserva propiedades inigualables, con las más grandes exigencias para lograr un alto desempeño.

Por su parte, Mauricio Vitola, gerente de Retail, expresó: “Nuestro gran compromiso con los clientes es ofrecer un Plus de potencia, un Plus de protección en nuestros productos, con nuestra fórmula mejorada disfrutarán manejar sus vehículos con ese Plus de rendimiento que notarán en cada kilómetro recorrido para llegar más lejos”.

Al utilizar consistentemente los combustibles UNO con Dynamax Plus notará grandes beneficios, como ser: limpieza profunda del motor para que funcione óptimamente, aprovechando su máximo potencial, recorriendo mayores distancias, mejorando el rendimiento y reduciendo costos por mantenimiento.

El Nuevo Dynamax Plus tiene un efecto detergente dispersante en el combustible, que ayuda a remover los depósitos de carbono, reducir la abrasión mecánica y promueve un constante mantenimiento del motor, formulando larga vida al vehículo con funciones esenciales: elimina las impurezas, protege las cámaras de combustión e inyectores, brinda mayor potencia, perfecciona el funcionamiento de piezas sustanciales y minimiza las emisiones de monóxido de carbono en el ambiente.

UNO elige minuciosamente cada producto para conservar los más altos estándares de eficacia y eso se refleja en la combinación de UNO con Dynamax Plus, generando valor a sus clientes brindándoles lo mejor en tecnología avanzada en el rubro de los combustibles.

El nuevo paquete de aditivos para los combustibles de UNO es desarrollado por BASF, proveedor alemán líder de paquetes de aditivos de alto desempeño para combustibles alrededor del mundo. Estos paquetes de desempeño multifuncionales ayudan a mantener los motores limpios y a proteger todo el sistema de combustible. Su experiencia permite el desarrollo continuo de productos para acompañar el desarrollo de nuevas tecnologías de motores.

Acerca de Estaciones de Servicio UNO

UNO nace en el año 1996 en Honduras ante la necesidad de garantizar el suministro puntual y continuo de combustible Fuel Oil y Diesel para generación a plantas termoeléctricas y otros generadores en Honduras. En el año 2002, abre su primera estación de servicio UNO Honduras.

Hoy en día cuenta con las más modernas terminales de combustible de la región y se ha convertido en el importador y distribuidor más grande de combustible, Fuel Oil, Diésel, Gasolina y Bitumen de la región, comercializando en los diferentes segmentos del mercado alrededor de 650 millones de galones al año. Cuenta con una red de alrededor de 480 estaciones de servicio UNO en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Guatemala tanto con la marca UNO, así como licenciatarios de la marca Shell.