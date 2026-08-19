Diunsa y Samsung presentan la nueva generación Galaxy Z8 y Galaxy Watch

San Pedro Sula.

Diunsa y Samsung Electronics presentan en Honduras la nueva generación de dispositivos Galaxy, integrada por los smartphones plegables Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, junto con los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2. Como parte de esta nueva propuesta tecnológica, los usuarios que adquieran un dispositivo de la serie Galaxy Z8 en Honduras podrán disfrutar de un paquete de beneficios digitales que incluye: • Seis meses de Google AI Pro sin costo, con acceso ampliado a herramientas de inteligencia artificial de Google para impulsar la productividad y la creatividad. • Cinco terabytes de almacenamiento en la nube, a través de Google One, para guardar de forma segura fotografías, videos y archivos de trabajo.

La nueva serie Galaxy Z8 está conformada por tres dispositivos diseñados para adaptarse a diferentes estilos de vida, formas de trabajar y maneras de crear. Cada modelo incorpora una nueva generación de Galaxy AI, que ofrece experiencias más intuitivas, inteligentes y personalizadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Características de los nuevos modelos

Galaxy Z Fold8 Ultra: potencia y productividad: Por primera vez, Samsung incorpora el sello Ultra a un dispositivo plegable con el Galaxy Z Fold8 Ultra, que combina una amplia pantalla de ocho pulgadas con un diseño más delgado y ligero, ideal para trabajar, crear contenido y realizar múltiples tareas. Su avanzado sistema de cámaras, rendimiento optimizado y Galaxy AI ofrecen una experiencia más fluida, inteligente y personalizada. El Galaxy Z Fold8 presenta un formato renovado que transforma la experiencia tradicional del smartphone, con una pantalla optimizada para disfrutar contenido de manera más cómoda e inmersiva. Además, integra Galaxy AI para facilitar las tareas diarias, potenciar la creatividad y brindar herramientas inteligentes para diferentes necesidades. Galaxy Z Flip8: diseño que refleja tu personalidad Para quienes buscan un dispositivo compacto y lleno de estilo, el Galaxy Z Flip8 combina un diseño elegante con una renovada FlexWindow, que permite acceder rápidamente a información, aplicaciones y funciones de Galaxy AI sin necesidad de abrir el teléfono.

Su formato facilita la captura de fotografías y videos desde diferentes ángulos, mientras que sus nuevas funciones inteligentes convierten al Galaxy Z Flip8 en un compañero ideal para quienes desean expresar su personalidad sin renunciar a la innovación. Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2: una experiencia más conectada: La nueva generación se complementa con Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dispositivos que amplían las posibilidades del ecosistema Galaxy y refuerzan la visión de Samsung de ofrecer experiencias conectadas y personalizadas. La integración entre smartphones y wearables permite disfrutar de un ecosistema más conectado, diseñado para acompañar al usuario en sus actividades de productividad, comunicación, bienestar y entretenimiento.

Disponibilidad en Diunsa

Los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 estarán disponibles en las tiendas Diunsa a nivel nacional, acercando a los consumidores hondureños la nueva generación de innovación y tecnología Galaxy ¡Diunsa, 50 años juntos! Para conocer las últimas noticias, por favor visite la Sala de Prensa de Samsung Electronics Central America & Caribbean. Por favor comparte tus comentarios en nuestras redes: Facebook, Instagram, X y Youtube. Te invitamos a que descubras los beneficios únicos y exclusivos que tiene Samsung para sus usuarios en nuestra APP Samsung Members.