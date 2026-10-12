Pacific Place abrirá muy pronto en Choluteca

Choluteca.

Pacific Place es el nombre del moderno centro comercial que abrirá próximamente sus puertas en Choluteca y que albergará la primera tienda Diunsa en la zona sur de Honduras.

Se trata de una inversión de 700 millones de lempiras, que generará en su totalidad 350 empleos directos y aproximadamente 1,400 empleos indirectos.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, señaló que “la expansión de Diunsa refleja nuestra confianza en Honduras y nuestro compromiso con su desarrollo. Seguiremos creciendo con nuevas tiendas y formatos, ampliando nuestra presencia en distintas localidades e impulsando inversiones que generan empleo y contribuyen al bienestar de las familias hondureñas”.

Pacific Place, que se convertirá en el mejor punto comercial especialmente para la temporada navideña que se avecina, es una construcción de 25 mil metros cuadrados, con estacionamiento para 350 vehículos, que contará con Supermercado La Colonia, área financiera, food court con la presencia de franquicias internacionales y una amplia propuesta comercial.

La tienda Diunsa Choluteca contará con 5,700 metros cuadrados, con todas las categorías de productos: Electrónica, tecnología, línea blanca, hogar y muebles, juguetería, deportes, bebés, escolares y motores.

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Esta inversión es parte del plan de expansión de la cadena de tiendas por departamento más importante de Honduras, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo en el país, especialmente en su 50 aniversario.

Diunsa Choluteca contará con todas las facilidades que ofrece Diunsa, con la más grande variedad de productos de las mejores marcas, los mejores precios y el mejor ambiente de compras.