Diunsa adelanta el Black Week este año y trae consigo los mejores precios de toda Honduras

San Pedro Sula.

Diunsa continúa celebrando sus 50 años, y no es para menos, cumplir medio siglo de compartir la historia de los hondureños a cada paso no es algo que puede decir cualquiera. Para esta temporada, y con las fechas festivas prácticamente a la vuelta de la esquina, en Diunsa se tomó la decisión de comenzar desde ya su icónico Black Week, una serie de días en los que se podrá gozar de increíbles descuentos en más de 100 mil artículos. ¿Con planes de renovar el hogar? ¿Adelantar regalos navideños? ¿O simplemente darte un pequeño capricho? No hay mejor oportunidad que esta. Desde televisores, estufas y refrigeradoras, hasta camas o muebles, pasando incluso por las áreas de tecnología. Lo que necesites, podrás encontrarlo con descuentos imperdibles durante este Black Week.

“Garantizamos a todos nuestros clientes que en Diunsa encontrarán los precios más bajos de Honduras, garantizados. Estamos preparados y completamente surtidos para que todos aprovechen el Black Week Diunsa, con las mejores marcas y los mejores precios del año”, expresó Carlos Murillo, jefe de Mercadeo de Diunsa. La promoción está disponible en todas las sucursales de Diunsa a nivel nacional, es decir, en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Tocoa y Villanueva, sin dejar atrás las tiendas de Diunsa ElectroHogar en El Progreso y Danlí. Además, para facilitar el acceso al inventario en descuento, puedes visitar Diunsa.hn e incluso escribir al WhatsApp 3190-4443 para realizar tu compra y solicitar envío o retiro en tienda. Estos increíbles descuentos aplican para los diferentes métodos de pago aceptados, como el pago en efectivo, tarjetas de crédito y débito, compras al crédito con CrediDiunsa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse