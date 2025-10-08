Director’s Cut Pizza de Cinemark llega a Honduras con sabor de estreno

La industria gastronómica recibe una nueva estrella: Director’s Cut Pizza de Cinemark, una propuesta moderna que fusiona la pasión por el cine con el arte de crear la pizza perfecta. Inspirada en la figura del director de cine —visionario, detallista y apasionado— esta iniciativa redefine lo que significa disfrutar una pizza.

Director’s Cut Pizza nace con una misión clara: ofrecer una experiencia culinaria digna de una obra maestra. Cada pizza es una “versión del director”, cuidadosamente diseñada con ingredientes premium, combinaciones audaces y una presentación que merece su propia alfombra roja.

“Así como un director transforma un guion en una película inolvidable, nosotros transformamos cada ingrediente en una experiencia que merece aplausos”, expresó Enrique Artiga Menéndez, director de Marketing para Centroamérica.

La marca se lanza con una campaña de expectativa que ha captado la atención del público, al establecer paralelismos entre el mundo del cine y la gastronomía, y al posicionar al creador de pizzas como un verdadero director de sabor.

“Lo más importante de todo es que es la pizza que puedes llevar a tu sala de cine, para degustarla mientras vives cada emoción, cada escena romántica, cada risa o cada lágrima. Es la pizza que acompañará cada película”, añadió Carolina Hernández, gerente de Mercadeo de Cinemark San Pedro Sula.

¿Qué hace única a Director’s Cut Pizza?

Ingredientes de autor: seleccionados como si fueran actores principales. Combinaciones cinematográficas: sabores que cuentan historias.

Presentación de estreno: cada pizza es una escena digna de recordar.El estreno oficial será el 27 de septiembre y promete revolucionar la forma en que se disfruta la pizza en Honduras. Encuentre Director’s Cut Pizza en City Mall San Pedro Sula, dentro de las instalaciones de Cinemark.