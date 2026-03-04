Denny’s presenta “New Waffle Delights”, una experiencia que reinventa el desayuno

Denny’s presenta su nueva campaña “New Waffle Delights”, una propuesta que celebra el equilibrio perfecto entre textura, sabor y originalidad. Con esta innovadora línea, la marca reafirma su compromiso de ofrecer alternativas que se adapten a cada momento del día, integrando combinaciones dulces y saladas pensadas para sorprender y reconfortar en cada bocado.
Chocolate Strawberry Waffle es una invitación a disfrutar de un clásico que nunca falla. El waffle caliente se cubre con fresas frescas y jugosas, acompañado de crema de avellana que realza la mezcla de fruta y chocolate. El resultado es una combinación fresca, dulce e irresistible que destaca por su sencillez y armonía.
Golden Pretzel Waffle apuesta por el contraste perfecto entre lo dulce y lo salado. Sobre un waffle crujiente se elevan torres de crema batida, hilos de chocolate y caramelo brillante, coronados con pretzels enteros y troceados que aportan una textura crocante y un toque salado que intensifica cada sabor.
Hot Honey Chicken & Waffle ofrece un clásico reconfortante con un giro contemporáneo. El waffle dorado y crujiente se acompaña de tenders de pollo fritos, jugosos por dentro y crujientes por fuera. Se sirve con hot honey para quienes prefieren un toque dulce y picante, o con miel de maple para una versión más tradicional.
Banana Caramel Waffle combina calidez y equilibrio en cada porción. El waffle recién hecho se cubre con rodajas de banano fresco, caramelo fluido y pecanas tostadas que aportan contraste y profundidad de sabor. Dulce y perfectamente balanceado, es ideal para quienes buscan una experiencia suave pero memorable.
Con “New Waffle Delights”, Denny’s reafirma su apuesta por la innovación y el sabor, ofreciendo opciones versátiles para todos los gustos y estilos de vida. La campaña ya está disponible en todos los restaurantes Denny’s a nivel nacional, así como a través de la app Bip Bip, llamando al *5000 o dennys.hn.