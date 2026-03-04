Denny’s presenta “New Waffle Delights”, una experiencia que reinventa el desayuno

San Pedro Sula.

Denny’s presenta su nueva campaña “New Waffle Delights”, una propuesta que celebra el equilibrio perfecto entre textura, sabor y originalidad. Con esta innovadora línea, la marca reafirma su compromiso de ofrecer alternativas que se adapten a cada momento del día, integrando combinaciones dulces y saladas pensadas para sorprender y reconfortar en cada bocado.

Chocolate Strawberry Waffle es una invitación a disfrutar de un clásico que nunca falla. El waffle caliente se cubre con fresas frescas y jugosas, acompañado de crema de avellana que realza la mezcla de fruta y chocolate. El resultado es una combinación fresca, dulce e irresistible que destaca por su sencillez y armonía.