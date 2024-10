Denny’s presenta su nueva promoción: ¡todos los panqueques que podás comer por L 99!

La popular cadena de restaurantes Denny’s ha sido reconocida por la constante innovación en su menú, trayendo siempre propuestas frescas e intrigantes, como los variados platillos Skillet, lanzados en agosto, o su más reciente promoción, All You Can Eat Pancakes. Te contamos en qué consiste.

A todo el mundo le encantan los panqueques, que han trascendido de ser un simple desayuno a una comida que se podría antojar a cualquier hora del día. Teniendo esto en cuenta, Denny’s ha lanzado su promoción All You Can Eat Pancakes, que ofrece todos los panqueques que puedas comer por solo 99 lempiras.