ConstruExpo, una plataforma comercial que conectará a grandes empresas y mipymes del sector construcción

Con el fin de capacitar a la mano de obra hondureña para hacerla más competitiva, nace ConstruExpo, una feria comercial que conectará a grandes empresas del rubro de la construcción con las nuevas mipymes del sector.

El evento, que se realizará del 9 al 11 de marzo en Expocentro, San Pedro Sula, contará con la participación de 22 expositores, quienes ofrecerán descuentos especiales en sus productos. El horario será de 1:30 pm a 8:00 pm.

El público asistente también podrá participar de forma gratuita en las diferentes conferencias magistrales y charlas técnicas, las cuales serán impartidas por conferencistas nacionales e internacionales.

Capacitando a la mipymes. Luis Medina Kattán, de la empresa organizadora del evento Event Plus, afirma que la feria nace a solicitud de los clientes quienes buscan este tipo de espacios para promover sus productos e impulsar sus ventas.

Estas empresas, señala el ejecutivo, están interesadas en apoyar a la mipymes, que en los últimos años ha tenido un importante crecimiento, alrededor de 2,000 mipymes en el sector de construcción, según datos del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Kattán explica que hay una gran cantidad de mano de obra que ha migrado del país, lo que ha generado que muchas personas incursionen en el rubro de la construcción por la demanda que existe y motivados por la Ley de Apoyo a la Mipyme, sin embargo, carecen de las competencias técnicas requeridas.

“Nosotros estamos facilitando a estas personas que no tienen el conocimiento, estamos trayendo a expertos en el área para que puedan aprender los usos correctos, tecnologías, que puedan conocer la técnica correcta de cada paso a paso e instruirlos para certificarlos”, amplía, tras enfatizar que “el punto focal de este evento es que cada empresa pequeña que venga tenga un futuro grande en Honduras”.

Por su parte, Geovanny Saybe, de Event Plus, indica que el objetivo de esta plataforma comercial, es que “los clientes puedan estar frente de sus proveedores, tener acceso a la información técnica y conseguir productos a precios especiales”.

Destaca que ConstruExpo busca ayudar a las que no están en la industria de la construcción a “tener un mejor servicio para sus clientes, y que su oferta no solo sea vender si no que asesorar y sugerir soluciones a sus diferentes inquietudes. Además de “potenciar el nombre de las marcas a través de nuestra plataforma comercial. “

Por su parte, Doña Ana Kattán, Gerente de Eventur y Eventplus, señala que ConstruExpo busca “lograr que la pequeña y mediana empresa venga a las empresas grandes y aprovechen que están en un solo recinto y puedan lograr el apadrinamiento de estas empresas”.

Kattán indica que en el país se ha perdido calidad de mano de obra, por lo que se necesita volverla a capacitar “para que la gente se sienta segura”.

“Aquí está todo, yo creo que en Honduras hay un buen futuro, todo es que nosotros queramos adaptarnos a todo lo que nos ofrecen para desarrollar nuestro negocio e ir creciendo”, destaca.

Event Plus es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en la organización de eventos. Sus organizadores afirman que ConstruExpo es más que un que evento, es una plataforma comercial que permanentemente estará informando sobre nuevos productos, descuentos y capacitaciones, los cuales se darán a conocer en su sitio web construexpohn.com y redes sociales, Facebook e Instagram.

Conferencias. El jueves 09 de marzo se abrirá el evento con la conferencia magistral “Gestión integrada de los recursos hídricos”, que será impartida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La conferencia de cierre estará a cargo del Dr. Dante Mossi, del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica).

Las charlas técnicas serán impartidas por Knauf, Aceros de Guatemala, Tipsa, Fefasa, Sogesa, Arista, Pinturas Sur, Amanco, quienes hablarán sobre sus productos y la forma correcta de usarlos.

El patrocinador Platinum es Ferrecomsa. También patrocinan: Alutech, Fefasa, AG, Knauf, Feyco, Pinturas Sur, Arista, Led Store, US Army Corps of Engineers, Redmil, Sogesa, Hidromaq, Building Supply, Sel Store, El Heraldo, La Prensda