Comunicado de los desarrolladores del proyecto habitacional de Ciudad Jaraguá

Comunicado

Al público en general se hace saber que la empresa INMOBILIARIA EL ACTIVO S. DE R.L., dueña del proyecto habitacional Prados de Jaragua y Cumbres de Jaragua, así como la empresa INVERSIONES MPG S.A. de C.V., dueña del proyecto BOSQUES DE JARAGUA, sus ejecutivos y sus socios han sido objeto del atropello más ominoso e ilegal, al darse órdenes de captura amparadas en un juicio que no llena ninguno de los requisitos y procedimientos que las leyes actuales del país ofrecen a los ciudadanos en general y a los inversionistas en particular.

INMOBILIARIA EL ACTIVO S. DE R.L. e INVERSIONES MPG S.A. de C.V., son dos empresas netamente hondureñas, que han cumplido hasta el último de los requisitos para poder operar legalmente, que cuentan con todos los permisos, estudios legales y ambientales del país. Este es por lo tanto un juicio sumario, que no llena ninguno de los procedimientos legales, que constituye una afrenta ominosa que ponen mal predicado no solamente a los funcionarios sino al país en general, como un Estado que no respetan las leyes ni da seguridad a sus ciudadanos e inversionistas.

Por este medio se repudia las actuaciones ilegales que están haciendo agentes de la ATIC y miembros del ministerio público.

San Pedro Sula 20 de enero de 2023

Inversiones MPG, S. A Inmobiliaria el Activo, S. de R. L.