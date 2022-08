¿Cómo Google Ad Manager funciona para tu publicidad?

Para poder entender qué función tiene el Google Ad Manager en la publicidad, se necesita comprender cuál es su significado. Según Google, es una plataforma de gestión de anuncios para grandes editores que tienen importantes ventas directas.

Ad Manager proporciona controles granulares y es compatible con múltiples intercambios y redes de anuncios, como AdSense, Ad Exchange, redes de terceros e intercambio de terceros.

La plataforma es compatible con una diversidad de canales de distribución, entre ellos, teléfonos, computadores, televisores inteligentes y videos. Está diseñada para ayudar tanto a los anunciantes como a los editores a agilizar el proceso de publicación de anuncios, ya que permite a las marcas gestionar y distribuir anuncios a múltiples ubicaciones de audiencia desde una sola plataforma.

Google Ad Manager tiene dos tipos de cuentas: Ad Manager para negocios pequeños (de gratis) y Ad Manager 260 (versión pagada). La diferencia entre ambas cuentas son las siguientes:

La versión gratis de Ad Manager permite hasta 150 millones de impresiones mensuales a unidades de publicidad sin vídeo en la mayoría de los países. Mientras que la versión pagada ofrece elementos como opciones de video avanzadas, segmentación detallada y unidades publicitarias auto sugeridas.

Google Ad Manager se reconoce por su simple interfaz, la creación de grupos que pueden administrar los anuncios digitales, un control más granular sobre la administración de anuncios, y mucho más.

Google Ad Manager es una de las muchas plataformas creadas para la administración de los anuncios digitales de una empresa. Sus diversas características pueden ser un poco agobiantes para un usuario que es recién introducido a la plataforma, sin embargo, con un poco de investigación esta se puede convertir en una de las herramientas más útiles para el marketing digital de una empresa.

