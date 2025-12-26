Coffee Lab de Espresso Americano: una nueva forma de vivir el café llega a la ciudad

San Pedro Sula.

La ciudad industrial de Honduras suma un nuevo punto de encuentro pensado para quienes disfrutan del buen café, la gastronomía y las experiencias distintas. Espresso Americano anuncia la inauguración de Coffee Lab Río de Piedras, su primer Coffee Lab en la ciudad, un espacio que invita a descubrir el café desde una perspectiva más cercana, sensorial y memorable. Ubicado en Río de Piedras, 23 avenida, 4ª calle, contiguo a Cervecería Perla Negra, Coffee Lab abre sus puertas como un lugar donde el tiempo se vive sin prisas. Su diseño moderno y acogedor crea el ambiente ideal para quedarse, conversar y disfrutar, ya sea durante una pausa en la jornada, una reunión informal o un momento personal acompañado de una buena taza de café.

El concepto Coffee Lab va más allá de lo tradicional. El espacio ofrece un menú de alimentos especializados preparados al momento, una variada selección de bebidas y cócteles, así como un sistema de autoservicio que vuelve la experiencia práctica y dinámica, sin perder el trato cercano y la calidad que caracterizan a Espresso Americano. Uno de los grandes atractivos del lugar es su tostadora a la vista, que permite a los visitantes observar el proceso de tostado del café. Este detalle conecta directamente con el origen, el aroma y la esencia que hay detrás de cada bebida, transformando cada visita en una experiencia auténtica y distinta.