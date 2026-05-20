Banpaís impulsa el futuro financiero en la Semana de Sostenibilidad de FUNDARHSE

La Semana de Sostenibilidad, un evento clave organizado por la Fundación Hondureña de de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDARHSE) se ha convertido en el escenario idóneo para debatir sobre las tendencias que están transformando los negocios en la región. Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, este espacio fomenta el intercambio de ideas a través de foros especializados, charlas magistrales y dinámicas jornadas de networking empresarial. En este dinámico entorno, Banpaís, ha marcado una presencia significativa al sumarse a las actividades programadas para concientizar sobre el impacto corporativo en la sociedad. La entidad financiera busca estrechar lazos con diversos sectores productivos del país, promoviendo un modelo de gestión que equilibre el crecimiento económico con el bienestar social y la protección ambiental.

La participación de la institución no pasó desapercibida, ya que contó con un stand estratégico ubicado en la sala de convenciones del evento. Este espacio sirvió como punto de encuentro para que los asistentes, empresarios y expertos del sector conocieran de primera mano las iniciativas institucionales y las soluciones financieras diseñadas para respaldar proyectos de desarrollo sostenible. Uno de los momentos más destacados de la agenda académica fue la intervención de Inti Alvarado, Gerente de Sostenibilidad de Banpaís, quien aportó su conocimiento en un espacio de alto nivel. La ejecutiva formó parte del Panel Finanzas Sostenibles: Capital para transformar el futuro, donde ofreció su punto de vista sobre cómo canalizar recursos de manera responsable para generar un impacto positivo a largo plazo.