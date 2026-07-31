Banpaís e IHCI impulsan el arte nacional con la inauguración de exposición ‘Zorzal Urbano’

San Pedro Sula.

Fiel a su firme compromiso con el desarrollo cultural y el fortalecimiento de la identidad hondureña, Banco del País (Banpaís), en alianza estratégica con el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), ha inaugurado oficialmente la sexta edición del prestigioso proyecto expositivo ‘Zorzal Urbano’. Esta iniciativa se consolida como una vitrina de primer nivel que busca potenciar el talento nacional y acercar las artes plásticas a la comunidad. La exposición reúne una rigurosa selección de obras elaboradas por 19 talentosos creadores que abordan desde el lenguaje figurativo tradicional y el paisajismo, hasta vanguardistas propuestas de abstracción, expresionismo urbano y fotografía de autor. A través de este heterogéneo abanico de técnicas, artistas de gran trayectoria y emergentes exploran la luz, las texturas y los símbolos cotidianos que definen la esencia y la atmósfera de San Pedro Sula.

En esta sexta entrega, el concepto central se enfoca en plasmar la energía vital, la fuerza del trabajo y el tránsito humano característicos de la cotidianidad sampedrana. Más allá de ser una mera descripción visual, ‘Zorzal Urbano’ trasciende hacia una poesía estética donde la materia y el gesto pictórico invitan al espectador a redescubrir los espacios urbanos desde una perspectiva enriquecedora y profunda. Entre los expositores de esta edición figuran reconocidos nombres como Agustín Ortega, Ana Handal, Andrea Gómez Selman, Carmen Chahín, Doris Mejía, Lucinio Rivera, Nahún Pérez, Raquel Sauceda, Román Murillo, Valeria Hawitt, Valeria Zornita, Yadira Andonie, Zippio Zúniga, Rosa María Alger, Giovanna Lara, Juan Funes, Mayra Casiano, Sulim Trejo y Suyapa Monterroso. Cada uno aporta una visión particular que enriquece este ecosistema artístico.