Almacenes Tropigas se renueva en Mall Premiere con una imagen moderna y planes de expansión nacional

Tegucigalpa.

La ceremonia, dirigida por la licenciada Jennifer Barahona, jefa de Publicidad y Promociones, marcó el inicio oficial de una etapa de transformación para la cadena en la capital. Durante la apertura, la licenciada Jacqueline Cardona, gerente de Mercadeo, dio la bienvenida a los invitados especiales y clientes, destacando que el nuevo diseño del local responde a la necesidad de servir mejor a la comunidad de Comayagüela. En su discurso, Cardona subrayó que la renovación física viene acompañada de una sólida propuesta comercial que mantiene los precios más bajos del mercado. Además de ofrecer marcas de calidad, la tienda resaltó los beneficios de su plan de crédito “Credikong”, diseñado para otorgar facilidades inmediatas y sin complicaciones a los compradores a través de cuotas adaptadas a su presupuesto.

Esta reapertura no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un ambicioso plan estratégico para el año 2026. Según la gerencia, la empresa contempla una serie de remodelaciones y la inauguración de nuevas tiendas en las ciudades más importantes de Honduras, reafirmando así su liderazgo y la solidez que ha caracterizado a Grupo Unicomer en el mercado nacional. Por su parte, el licenciado Ramón Sánchez, gerente comercial de Unicomer de Honduras, calificó el evento como el inicio de una “nueva era” para Almacenes Tropigas. Sánchez enfatizó que, además de mejorar el ambiente de compra, la compañía busca contribuir activamente al desarrollo económico del país mediante la creación de nuevos puestos de trabajo con cada apertura.