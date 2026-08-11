Precio del dólar este martes 11 de agosto en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Cortés, Honduras.

De esta manera, las personas que necesiten adquirir dólares deberán considerar que por cada 100 dólares tendrán que pagar alrededor de 2,694.53 lempiras, tomando como referencia el precio oficial de venta.

Para este martes 11 de agosto , el tipo de cambio de referencia se mantiene en 26.8110 lempiras por cada dólar en el precio de compra, mientras que la venta alcanza los 26.9449 lempiras.

El precio del dólar estadounidense mantiene su tendencia al alza frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).

En el caso de la compra, 100 dólares representan 2,681.12 lempiras, según la tasa establecida por el BCH.

La cotización refleja el comportamiento de la moneda estadounidense frente al lempira y es utilizada como referencia para distintas operaciones realizadas en el sistema financiero hondureño.

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El BCH informó que el tipo de cambio promedio ponderado de 26.8112 lempiras corresponde al Tipo de Cambio de Referencia (TCR) vigente para el período que incluye el lunes 10 de agosto.



El comportamiento del dólar es seguido diariamente por ciudadanos y empresas, especialmente por quienes realizan transacciones en moneda extranjera, reciben remesas o tienen compromisos de pago en dólares.

La cotización oficial puede ser consultada en las estadísticas cambiarias del Banco Central de Honduras, institución encargada de publicar el tipo de cambio de referencia.

Por lo tanto, quienes tengan previsto comprar o vender dólares este lunes 10 de agosto deben tomar en cuenta que el valor puede variar entre las distintas instituciones financieras, casas de cambio y entidades autorizadas, dependiendo de sus propias tasas de operación.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).





