El dólar vuelve a subir en Honduras: así quedó el tipo de cambio este 6 de agosto

Cortés, Honduras.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las instituciones financieras y el mercado cambiario nacional en las operaciones de compra y venta de divisas.

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8098 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 26.9438 lempiras, reflejando un ajuste al alza en la cotización de la divisa estadounidense.

El precio del dólar estadounidense registró este jueves 6 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras ( BCH ).

Las variaciones en el valor del dólar inciden en distintos sectores de la economía, especialmente en las importaciones, el costo de algunos productos y servicios, así como en las remesas que reciben miles de familias hondureñas.

El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el tipo de cambio con base en el comportamiento del mercado cambiario, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra.

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En ese contexto, el presidente Nasry Asfura destacó recientemente las medidas operativas, logísticas y de competitividad impulsadas por el Banco Central de Honduras para fortalecer el entorno económico del país.

Durante un diálogo con exportadores, el mandatario señaló que las acciones implementadas por el BCH buscan beneficiar al sector empresarial y contribuir a la atracción de inversiones.

Entre las medidas destacadas por el Gobierno figuran acciones orientadas a facilitar las operaciones de comercio exterior y fortalecer la competitividad del país.

El Ejecutivo ha señalado que estas iniciativas buscan generar un entorno más favorable para la actividad económica y la inversión privada.

Por su parte, el BCH continúa publicando diariamente el tipo de cambio oficial como parte de su política de información sobre el comportamiento del mercado de divisas.

Las autoridades recomiendan a los usuarios y empresas consultar las cotizaciones oficiales antes de realizar operaciones cambiarias, ya que estas pueden modificarse diariamente.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).