El Gobierno le debe L2,400 millones a las constructoras

Agregó que “si ese dinero que fue asignado el viernes 13 de diciembre a la SIT lo cargan a hospitales, nos siguen debiendo en este momento L2,400 millones”. Boquín advirtió que si el compromiso financiero con las empresas de este rubro persiste mañana ya no se podrán generar ni mucho menos cobrar las órdenes y estimaciones de pago hasta la segunda semana de enero de 2025.

“Quiere decir que no le vamos a pagar el aguinaldo, salarios, a nuestros empleados, no se pagará el diésel, cemento y así una cascada de no pago que generará una bola de nieve en la economía”, enfatizó.

El entrevistado sostuvo que el impacto sería “monstruoso, de hecho, hay empresas que pueden quebrar el próximo año porque al cerrar con deuda los bancos no les darán créditos y sin estos una constructora no puede trabajar”.