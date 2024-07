Enee tiene tres unidades, pero cero reducción de pérdidas

La UTCD funcionaba con 1,422 empleados; sin embargo, la ASJ destacó que son 1,498 trabajadores que laboran bajo el fideicomiso con el que se financiaba EEH de 2,188 millones de lempiras. Con un personal de 1,200 burócratas y 1,061 millones de lempiras en presupuesto opera la Enee Distribución , aunque para este año los datos pueden variar y no son especificados por la estatal eléctrica.

Para este año, el plan de rescate dispone de L5,693.9 millones y 1,783 plazas no permanentes.

Este plan de rescate no cumplió con la meta del primer año y, en lugar de disminuir, las pérdidas se elevaron entre 2% y 3%.

TEGUCIGALPA. Para el presidente del sindicato de la Enee, Miguel Aguilar, existe una mala estructuración de las unidades y empleados destinados a la reducción de pérdidas.

“Consideramos que están mal estructurados, la operación en campo y administrativa porque algunos de ellos no son técnicos, eso impacta en el rendimiento operativo de campo”.

Agregó que hay “una descoordinación entre el Programa, la Unidad Técnica y la Enee, que es reflejada en este incremento de pérdidas; no ha existido esa integración para que el esfuerzo de campo y administrativo del personal debe estar conectado al sistema para darle respuesta a la población, partiendo que se tiene logística, el respaldo del Gobierno y no hay ninguna justificación para que a estas alturas no exista un rendimiento efectivo”.