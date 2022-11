Israel está listo para apoyar a la agroindustria de Honduras

Después de la devastación causada por las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre de 2020, Green 2000 le ofreció tecnología al sector bananero, sin embargo, los productores en los siguientes dos años no lograron ese apoyo, pues el gobierno anterior evitó servir de aval soberano de una deuda de unos €35 millones que asumirían los propietarios de las fincas afectadas.

“Ahora el diputado Rafael Sarmiento y el viceministro de la SAG deben exponer ante el gobierno que el proyecto Green 2000 es viable y, además, que Honduras lo necesita de manera urgente para incluirlo en el presupuesto de 2023. Si no se ingresa en el presupuesto de 2023, varios de los sectores, como el del banano, no tendríamos otra oportunidad. No podríamos esperar más tiempo”, dijo Deras. “Lo que toca es convencer a la presidenta”.