Hay condiciones para aprovechar bonos de carbono

Ahora que está en una nueva era política y económica, Honduras puede comenzar una estrategia para ayudar a reducir la huella de carbono a los países industrializados y, de esta manera, captar recursos económicos que permitan desarrollar comunidades rurales.

Amalia Hernández, presidenta de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (Feproah), considera que el país posee en este momento condiciones “para aprovechar todas las oportunidades económicas relacionadas con el cambio climático”.

“En años anteriores, Honduras recibió millones de dólares, pero no sabemos qué hicieron con ellos. Siempre he dicho que los financiamientos relacionados con el clima deben llegar a las comunidades, no solo a los gobiernos y oenegés”, opinó.

Hernández, quien es una reconocida líder lenca, dirige esta organización que agrupa a más de 40 entidades, entre asociaciones, cajas rurales, cooperativas y empresas de campesinos que, de manera legal, aprovechan el recurso maderable y actúan como guardianes de los bosques ante la deforestación y los incendios.