Solo el 29% de mujeres tienen acceso a servicios financieros

Mujeres pobres no tienen acceso

Mujeres pobres no tienen acceso

La observación se desprende la investigación Towards Women’s Financial Inclusion: a Gender Data Diagnostic of Honduras, traducido al español como “Hacia la inclusión financiera de las mujeres: un diagnóstico de datos de género en Honduras”, realizada con financiamiento del Banco Mundial por la compañía Data2X, especializada en el análisis de datos para la promoción de igualdad de oportunidades sin distinción de género.

Mayra Buvinic es una experta internacional reconocida en temas de género y desarrollo y desarrollo social, actualmente es Senior Fellow en Data2X y el Centro para el Desarrollo Global. La especialista compartió los hallazgos más relevantes encontrados durante la investigación.

Buvinic detalló que para el estudio fue analizada la base de datos de 15 bancos y cooperativas del sector público y privado del país, centrándose en la población de entre 19 y 50 años, tanto hombres como mujeres, lo que demostró que sigue existiendo una marcada brecha en cuanto el acceso a productos financieros que tiene el género femenino, quienes incluso cuando logran acceder a servicios como préstamos o microcréditos lo hacen pagando tasas de interés 20% más altas que las de los hombres.

“Esto, claro está, no es algo que ocurre solo en Honduras, pasa en España, Chile, Italia y muchos otros países. En parte es porque las mujeres piden préstamos más pequeños y los costos de transacción son más elevados, y en parte es porque las mujeres tienen menos historia de crédito, entonces, si tú nunca haz sacado un crédito, te cuesta más sacar el primero”, explicó la experta.

Sin embargo, Buvinic destacó que las mujeres son una gran oportunidad de inversión para instituciones financieras no solo en Honduras, sino en el mundo.

Solo en el país, los bancos y cooperativas están perdiendo anualmente más de 500 millones de dólares (12,300 millones de lempiras) por no tener demasiadas alternativas financieras para las mujeres.