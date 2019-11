Desarrollo de videojuegos, una oportunidad global

Tegucigalpa.

La industria de los videojuegos es una de las más pujantes en el mundo, superando a sectores como el cine, la televisión y la música en la generación de dinero anualmente.

En 2018, según el reporte del mercado global de videojuegos de Newzoo, la industria superó los 137.9 billones de dólares, teniendo como principales mercados el asiático con el 52% de los ingresos, Norteamérica con el 23%, Europa y África con el 21% y Latinoamérica con el 4%.

Con el desarrollo tecnológico de la última década, los ingresos de la industria se elevaron a más de 100 billones de dólares. En 2007 generó 35 billones de dólares.

Recompensas Existen organizaciones que contratan a jugadores profesionales para participar en competencias internacionales de videojuegos en las que los premios promedian entre $600,000 y $25 millones

La aparición de los teléfonos móviles inteligentes ha potenciado el sector, ya que el desarrollo de los mismos ya no es exclusivamente para multinacionales como Activisión, Sony, EASports o Apple.

El impacto de los videojuegos en móviles representó el 41% de los ingresos que facturó la industria en 2018, superando a las consolas, tablets y juegos de computadora y se estima que para 2021 el 50% del dinero vendrá de los teléfonos inteligentes.

La subdirectora del Ihcieti habló de las tendencias tecnológicas a las cuales apuestan los jóvenes en Honduras

Marco Torres Castro, ingeniero costarricense en Ciencias de la Computación y máster en la creación de videojuegos, comentó que la industria se desarrolla en países del primer mundo como Estado Unidos, Alemania, Reino Unido y España, pero que a nivel centroamericano ya hay casos de éxito.

“En Costa Rica hay empresas que se dedican a desarrollar videojuegos. El desarrollo de software es uno de los principales productos de exportación del país y es importante sacar ventaja de ello”, dijo Castro. El experto explicó que si bien no hay una fórmula para crear videojuegos exitosos, el secreto siempre radica en aprender de los fracasos y en no rendirse.

“Detrás de la creación de un juego hay programadores, guionistas, escritores, traductores, músicos, o sea, una gama increíble de ramas. Los videojuegos pasan de ser una creación tecnológica a ser una película interactiva”, señaló.

El creador de videojuegos analizó que hay dos razones por las cuales la región no ha podido aprovechar este mercado multimillonario. El primero es que se piensa que la creación de videojuegos es cara y se cree que no se puede producir y el segundo es que se piensa que es para vagos y no se puede vivir de la misma.

LAS CIFRAS -De 5 a 8 años es el promedio de vida de las empresas tecnológicas en el país. -3.6% ingresos en 2018 de la industria de los videojuegos vino de Latinoamérica. -3.8 millones de personas en Honduras tienen acceso a Internet, o sea, el 40% de la población

Castro manifestó que es necesario que la academia empiece a actualizar sus planes de estudio enfocada en lo que necesita el mundo. “Ahora la industria le dice a la academia por dónde quiere que vaya, las universidades que no hagan esfuerzos para estar al hilo con estas tecnologías se van a quedar atrás”, agregó.

El experto mencionó que las universidades en Costa Rica ya están incluyendo carreras técnicas en la creación de videojuegos y espera que la región también se sume a desarrollar estas tecnologías. “Tenemos la capacidad humana y técnica, lo que nos hace falta es creer que podemos explotar estas capacidades y mostrarle al mundo que se puede”.

El costarricense también indicó que parte del éxito de la creación de juegos es que está dirigida a un público adulto con capacidad adquisitiva, que se puede gastar cientos de dólares en entretenimiento para disfrutar al máximo la experiencia de jugar.

Una persona juega “Alicia atrapada en Wonderland”, un videojuego desarrollado por la compañía hondureña MediaCity Games.

Ana Cecilia Romero, subdirectora ejecutiva del Insituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ihcieti), expresó que la cuarta revolución industrial ha creado cambios sociales y tecnológicos que provocan permutas, no solo en las actividades diarias de las personas, sino también dentro de las empresas.

“Crea oportunidades de trabajo para la juventud hondureña”, dijo.

La subdirectora del Ihcieti señaló que las tendencias en el país están dirigidas hacia la inteligencia artificial, edge computer (autonomía de los dispositivos), reconocimiento de voz, tecnología 5G, el internet de todas las cosas y el blockchain.

“Todas estas tecnologías, además de ser de gran importancia para todas las organizaciones públicas y privadas, son necesarias para los hondureños, pues serán importantes pilares para la creación de las ciudades inteligentes”, declaró.