¿Cuánto dinero envían mensualmente los hondureños en Estados Unidos?

Entre los datos más relevantes, la Oficina del Censo de Estados Unidos registraba una población de 823,365 hondureños en EE. UU., de los cuales 193,448 cuentan con ciudadanía estadounidense y 629,917 no son ciudadanos.

La muestra para la encuesta fue de 2,217 hondureños y se realizó en seis ciudades de Estados Unidos.

Uno de los datos más trascendentes de la encuesta es que el monto mensual promedio de los envíos es de 643.70 dólares. Además, se destaca que el promedio para las mujeres es de 380 dólares mensuales y 813 dólares para los hombres.

Los envíos están en consonancia con los ingresos de los entrevistados en los consulados de Honduras en EUA, con un promedio mensual de 3,518.10 dólares. Los hombres declararon un ingreso promedio de 4,066 dólares, mientras que para las mujeres fue de 2,585.20 dólares.

Según la encuesta, el 80.7% de los entrevistados (1,789 personas) manifestaron realizar transferencias de dinero a familiares y amigos en Honduras en algún momento del año. El restante 19.3% (428 compatriotas) no realiza transferencias de remesas, ya que la mayoría respondió que su familia más cercana reside en EUA y otros argumentaron ser de muy reciente ingreso a EE. UU.

Por composición de sexo, el 84.8% de los hombres manifestó que habitualmente envían remesas familiares a Honduras, con un promedio mensual de 813 dólares. En el caso de las mujeres, la concurrencia se sitúa en 75% y el monto promedio de envío es de 380 dólares al mes.

Por frecuencia de envío, la mayoría de los encuestados lo hace con una periodicidad mensual, con 751 entrevistados que representan el 42%. Cabe destacar que las frecuencias semanales y quincenales conforman el 47.3%. El 10.7% envía con una periodicidad mayor a un mes, desde trimestral, semestral, anual y aquellos que no determinan una fecha específica de envío.

Por ocupación de los hondureños en Estados Unidos, las personas que trabajan en el sector de construcción privada (843 entrevistados) reportaron enviar un promedio mensual de 801.30 dólares. El grupo de encuestados que labora en el sector de transporte y almacenamiento remite el monto mensual más alto con 946.6 dólares, aunque solo 57 personas se dedican a este rubro y envían remesas.

Le siguen en orden de importancia de envíos promedio las actividades de comercio, industrias manufactureras y hoteles y restaurantes, entre otros. Es de destacar que en la actividad de trabajo doméstico no remunerado, el promedio de envío es el más bajo (210 dólares), ya que son personas que no perciben un salario fijo; no obstante, mandan dinero a sus familiares en Honduras con las aportaciones que reciben de sus cónyuges.

Otro hallazgo relevante es que los encuestados con ingresos procedentes de emprendimientos reportaron el mayor monto de envío mensual con 1,064.9 dólares, representando el 12% del total de los que envían remesas. Siguen los empleados que mantienen alguna relación laboral formal o permanente con 642.80 dólares por mes, representando el 47% del total.

El siguiente grupo es el de los empleados temporales, llamados así porque declararon no tener un vínculo formal con su empleador, con una participación del 34.6% y promediando un monto de envío mensual de 575.90 dólares. El restante segmento, que abarca otros y que incluye desempleados, amas de casa y jubilados o pensionados, envía un monto promedio mensual de 224.10 dólares a sus seres queridos en Honduras.