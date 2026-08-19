¿Conviene comprar maquinaria pesada en Honduras o importarla desde Estados Unidos?

Comprar una excavadora, un tractor o un cargador representa una inversión importante para cualquier empresa. Para una constructora, productor agrícola o contratista hondureño, además, la búsqueda ya no tiene por qué limitarse a la maquinaria disponible dentro del país.

Estados Unidos cuenta con un mercado amplio de equipos nuevos y usados, desde maquinaria agrícola hasta excavadoras, bulldozers, cargadores y otros equipos de construcción. Esto permite comparar más modelos, años, horas de trabajo y precios.



Pero encontrar una máquina más barata en Estados Unidos no significa necesariamente que terminará costando menos en Honduras.



Antes de comprar hay que considerar su condición, ubicación, transporte dentro de Estados Unidos, costos de exportación, flete marítimo, importación y traslado hasta el destino final.



Por eso, la pregunta correcta no es simplemente dónde está la máquina más barata, sino cuánto costará realmente ponerla a trabajar en Honduras.

Tres formas de comprar maquinaria pesada

Para una empresa hondureña interesada en adquirir maquinaria en Estados Unidos existen tres grandes alternativas: distribuidores, subastas y marketplaces especializados.

Cada opción tiene ventajas y riesgos diferentes.

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Comprar en una subasta: precios atractivos, pero más variables

Las subastas de maquinaria pesada pueden ofrecer oportunidades interesantes, especialmente para compradores que conocen bien el equipo que buscan.



Excavadoras, tractores, cargadores, bulldozers y otros equipos pueden venderse por debajo del precio de unidades comparables ofrecidas por distribuidores.



Sin embargo, el precio ganador no necesariamente representa el costo final.

Las comisiones también forman parte del precio

Dependiendo de la casa de subastas, pueden existir:

◉Comisión del comprador

◉ ​​​​​​Cargos por participación en línea

◉ Gastos administrativos

◉ Costos de carga

◉ Almacenamiento

◉ Impuestos aplicables

Una máquina adjudicada por USD 80.000 puede terminar costando varios miles de dólares adicionales antes de abandonar el recinto.



Por eso, antes de ofertar es importante conocer todos los cargos asociados.



El equipo puede venderse en su condición actual

Muchas subastas trabajan bajo condiciones conocidas como as is, where is: el comprador acepta la maquinaria tal como está y donde está.



Puede haber fotografías, videos, horas registradas o informes de condición, pero las posibilidades de realizar una inspección completa pueden variar.



Esto representa un riesgo especialmente importante cuando se compra desde otro país.



Una reparación costosa del motor, sistema hidráulico, transmisión o tren de rodaje puede eliminar rápidamente el ahorro obtenido en la subasta.

También hay que retirar la máquina

Después de ganar una subasta normalmente existe un plazo para retirar el equipo.



Un comprador internacional debe coordinar:

◉ Transporte terrestre

◉ Permisos, cuando correspondan

◉ Almacenamiento;

◉ Preparación para exportación

◉ Traslado al puerto.

Organizar todo esto después de comprar puede reducir las alternativas disponibles.

Distribuidores: mayor respaldo, pero normalmente a un precio superior

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La segunda opción es comprar a un distribuidor.

Para muchas empresas esta sigue siendo la alternativa más sencilla porque puede ofrecer mayor información sobre la máquina y, dependiendo del vendedor, servicios adicionales.

Un distribuidor puede proporcionar:

◉Historial de mantenimiento

◉​​​​​​Registros de servicio;

◉ Inspecciones;

◉ Información sobre reparaciones

◉ Financiación

◉ Garantía limitada en determinadas unidades.

Esto reduce algunas incertidumbres, pero tiene un costo.

Los distribuidores mantienen instalaciones, inventario, personal técnico y otros servicios que forman parte de su estructura comercial.



Por esa razón, una máquina comparable puede tener un precio superior al de una unidad comprada directamente a otro propietario o mediante otros canales.

También existe otra limitación: el inventario disponible.

Si una empresa necesita una marca, modelo, año, configuración y rango de horas específicos, encontrar exactamente esa combinación dentro de un solo distribuidor puede ser difícil.

Marketplaces: ampliar la búsqueda al mercado estadounidense

Los marketplaces especializados ofrecen una tercera alternativa.

En lugar de revisar únicamente el inventario disponible en Honduras o visitar individualmente distintos vendedores estadounidenses, el comprador puede comparar equipos ubicados en diferentes estados y ofrecidos por distintos vendedores.



Para el sector agrícola, por ejemplo, es posible revisar tractores nuevos y usados en venta en plataformas como JumboBee y comparar marca, modelo, año, horas, precio y ubicación antes de decidir qué equipo merece una evaluación más detallada.



La ventaja principal es el acceso a un inventario más amplio.

Un comprador puede comparar:

◉Fabricantes

◉Modelos;

◉Años

◉Horas

◉Precios

◉Condiciones

◉Configuraciones

◉Accesorios

◉ Ubicaciones.

Esto resulta especialmente útil cuando se busca un equipo muy concreto.



Una constructora puede necesitar una excavadora de determinado tonelaje. Un productor puede buscar un tractor de una potencia específica. Un contratista puede necesitar un cargador compatible con determinados implementos.



Cuantas más alternativas puedan compararse, mayores son las posibilidades de encontrar una máquina que se ajuste realmente a la operación y al presupuesto.



El precio publicado no es el costo real de la maquinaria

Este es probablemente el punto más importante para cualquier comprador hondureño que evalúe maquinaria en Estados Unidos.



Supongamos que aparecen dos excavadoras similares:

Máquina A

Precio: USD 85.000

Máquina B

Precio: USD 91.000

A primera vista, la primera parece mejor negocio.

Pero todavía falta considerar:

Precio de compra + comisiones + inspección + transporte dentro de Estados Unidos + preparación + flete marítimo + costos en Honduras + transporte final

La máquina de USD 85.000 podría estar ubicada lejos de un puerto adecuado y requerir un traslado terrestre costoso.

La de USD 91.000 podría encontrarse cerca de la costa del Golfo y tener una configuración más sencilla para el transporte marítimo.

Al sumar todos los costos, la segunda podría terminar siendo más conveniente.

Por eso, la ubicación también forma parte del costo de una máquina.



Qué revisar antes de comprar maquinaria usada

Una buena oferta no depende solamente del precio.

Antes de comprar una máquina usada conviene revisar, según el tipo de equipo:

● Año

● Horas de funcionamiento

● Búmero de serie

● Motor

● Transmisión

● Sistema hidráulico

● Neumáticos u orugas

● Tren de rodaje

● Fugas

● Reparaciones anteriores

● Historial de mantenimiento

● Accesorios incluidos

● Fotografías y videos recientes

Para compras importantes, una inspección independiente puede ser una inversión relativamente pequeña frente al costo de descubrir un problema después de que la máquina ya llegó a Honduras.



En tractores, comparar solamente precio y horas no es suficiente

Un tractor con menos horas no necesariamente representa una mejor compra.

También pueden influir:

● Mantenimiento

● Transmisión

● Sistema hidráulico

● Neumáticos

● Potencia

● Configuración

● Implementos incluidos

● Condiciones en las que trabajó anteriormente.

Por eso, al comparar tractores usados en venta en Estados Unidos a través de JumboBee, conviene evaluar el conjunto completo de la máquina y no únicamente el precio anunciado.



La ubicación dentro de Estados Unidos importa

Estados Unidos es un mercado enorme.

Comprar una máquina en Texas no tiene las mismas implicaciones logísticas que comprarla en Montana, California o Iowa.

Antes de elegir entre dos equipos similares hay que considerar:

● Distancia hasta un puerto adecuado

● Costo del transporte terrestre

● Dimensiones

●Peso

● Iecesidad de permisos

● Disponibilidad de transporte especializado

● Opciones de servicio marítimo.

Para un tractor convencional, el proceso puede ser relativamente sencillo.

Una excavadora pesada, una cosechadora grande o un bulldozer pueden requerir soluciones mucho más específicas.

La máquina más barata puede dejar de serlo si cuesta considerablemente más llevarla hasta Honduras.

Puerto Cortés, una pieza importante de la ecuación

Para un comprador hondureño, el puerto de llegada también forma parte de la planificación.



Puerto Cortés es una de las principales puertas de entrada de mercancías al país y recibe también maquinaria pesada. En junio de 2026, por ejemplo, llegó allí un embarque de maquinaria destinada a las municipalidades hondureñas que incluía motoniveladoras y tractores.



Pero llevar una máquina hasta el puerto hondureño es solo una parte del recorrido.

También hay que considerar:

● Costos portuarios

● Despacho

● Documentación

● Posibles inspecciones

● Transporte desde el puerto

● Destino final de la máquina

Una excavadora destinada a una obra en Cortés tendrá una logística terrestre distinta de una máquina que debe llegar a Olancho, Francisco Morazán o una operación agrícola alejada de los principales corredores logísticos.

El transporte debe calcularse antes de comprar

Uno de los errores más costosos es comprar primero y preguntar después cuánto cuesta traer la máquina.

Antes de cerrar una operación internacional conviene conocer como mínimo:

● Ubicación exacta

● Dimensiones

● Peso

● Condición operativa

● Accesorios

● Piezas que pueden desmontarse

● Método probable de transporte

● Puerto de salida

● Puerto de destino

● Costo aproximado del traslado.

Dependiendo de la máquina, el transporte marítimo puede realizarse mediante diferentes modalidades.



RoRo

Puede utilizarse para determinados equipos operativos que cumplen con los requisitos de la naviera y del servicio disponible.



Flat rack

Puede ser adecuado para maquinaria que excede las dimensiones de un contenedor convencional y necesita viajar sobre una plataforma.



Breakbulk

Puede utilizarse para equipos particularmente grandes o pesados cuando otras configuraciones no resultan prácticas.

No existe una solución universal.



Una empresa especializada en transporte internacional de maquinaria pesada, como Atlantic Project Cargo, puede coordinar el retiro de la unidad en Estados Unidos, su preparación para exportación, el transporte marítimo y la logística hasta el destino acordado.



Para el comprador, lo importante es incorporar esta estimación antes de decidir qué máquina comprar.



¿Es más barato importar maquinaria desde Estados Unidos?

No necesariamente.

En algunos casos puede serlo. En otros, comprar una máquina disponible en Honduras puede resultar más conveniente.

Todo depende de la operación.

Una comparación correcta debería considerar: