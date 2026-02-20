Claves para entender las finanzas en la era digital, según Héctor Muerza

Redacción

El aprendizaje financiero ya no comienza en un aula. Comienza en la pantalla. Un video corto, una explicación directa, un gráfico que intenta resumir en segundos conceptos que antes tomaban horas.

En ese escenario se mueve Héctor Muerza, creador de contenido digital que observa cómo las redes están cambiando la forma de entender los mercados y la inversión.

Su advertencia es concreta: acceso no es comprensión. Hoy cualquiera puede encontrar información financiera en minutos. Lo difícil sigue siendo interpretarla con contexto.

Las plataformas privilegian lo breve. Se muestran resultados, no procesos. Se destacan conclusiones, pero rara vez se explican los errores, el tiempo y la disciplina que hay detrás.

Esa dinámica crea una ilusión de rapidez. La idea de que basta con consumir algunos contenidos para dominar un tema complejo. Pero el aprendizaje real no funciona al ritmo del algoritmo.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Otro rasgo de esta era es el consumo fragmentado. Un video hoy, otro mañana. Diferentes voces, distintas estrategias, pocas estructuras claras. Se avanza, pero sin necesariamente construir bases sólidas.

Para Héctor Muerza, el rol del creador no es ofrecer certezas absolutas. Es acompañar preguntas. Repetir fundamentos. Recordar que comprender implica proceso.

En la era digital, la educación financiera es más accesible que nunca. El desafío no es encontrar contenido. Es aprender a profundizar en él.