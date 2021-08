Sampedranos desafían la crisis con creativos emprendimientos

San Pedro Sula, Honduras.

Desde el inicio de la pandemia del covid-19, cerca del 30% de los emprendedores hondureños cerraron sus negocios, según estimaciones de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmpih). Para el resto de los emprendedores, la diversificación de sus negocios ha sido la clave que les ha permitido operar en medio de la crisis.



La realidad es que, pese a este panorama, los sampedranos no se han dejado vencer ante la adversidad y han emprendido en diferentes rubros y proyectos con el objetivo de generar ingresos que les permita salir adelante.



Uno de los que ha llamado la atención es el de Adela Rodríguez. Su negocio “Míster Jugos” comenzó hace pocos meses luego de que regresara de España, país en el que residió por bastante tiempo, pero que dejó para venir a probar suerte a Honduras.



El establecimiento es en forma de una piña gigante, lo cual ha hecho recordar a los consumidores a la popular caricatura Bob Esponja, cuenta Rodríguez.



Gerson Palma es otro pequeño empresario que se abre paso en el mundo del emprendimiento con su negocio de venta de alitas, las cuales han causado furor entre los vecinos de la Satélite y zonas aledañas. “Wings La 10” es el nombre de su microempresa y lo nombró de esa forma justo porque queda en la 10 calle, 4 avenida de esa colonia. El joven dijo estar entusiasmado por el apoyo que recibe de sus clientes, quienes le comentan que sus alitas son una exquisitez.





“Emprendí por un consejo”: Adela Rodríguez

La emprendedora Adela Rodríguez está deleitando el paladar de cientos de sampedranos con sus deliciosas bebidas de “Míster Jugo” en la 27 calle de la ciudad.



Rodríguez llegó hace unos meses de España luego de vivir en el país europeo por más de una década, y regresó con toda la intención de emprender y probar que los hondureños podemos tener éxito en cualquier rincón. “Emprendí por un consejo que me dio mi padre y quise hacerlo realidad. Ya con este negocio llevo tres meses. Este era un sueño así como lo fue irme a España, pero ya era tiempo de regresar”, dijo la emprendedora.



Pero no solo es el sabor y la variedad de sus deliciosos jugos lo que atrae a sus clientes, sino la creatividad del establecimiento, el cual es en forma de una piña. “Hagan realidad esos sueños, no es fácil, pero solo aquel que no se atreve no cumple sus sueños”, aseguró Rodríguez.





“Gracias a Dios nos va bien”: Gerson Palma

El joven Gerson Palma decidió desafiar a la pandemia del coronavirus y hace un año emprendió con un negocio de alitas y asados llamado “Wings La 10”, ubicado en la colonia Satélite de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El emprendedor de 26 años de edad abrió su restaurante exactamente en la segunda etapa de la Satélite, 10 calle, cuarta avenida. Sus platillos están causando furor entre los comensales de la zona y alrededores. También cuenta con servicio a domicilio.

En su menú el producto estrella son las alitas de pollo acompañadas de papas fritas. También ofrece asados, wingers y pollo frito. El teléfono para pedidos a domicilio es 9762-9220.

“Gracias a Dios nos va bien, nuestro producto ha encantando a los sampedranos, es de buena calidad y todos nuestros clientes quedan enamorados de las deliciosa alitas que vendemos”, aseguró el emprendedor.





“Todo pasa por una razón”: Lidysi Cardona

“Todo pasa por una razón”, esta es la frase con la que Lidisy Cardona se motiva todos los días para poder empezar una nueva jornada en su emprendimiento: “Reason Natural”. ⁣La joven emprendedora comentó cómo inició su nuevo proyecto, el cual ya lleva 1 año en el mercado.

“Empecé comprando jabones. La persona que me vendía me ofreció enseñarme y aproveché la oportunidad. Me dio mucha ilusión y me inspiré en hacer variedad de estos productos con ingredientes beneficiosos y sobre todo que dieran resultados”. ⁣



Cardona, quien es exlocutora de radio, ofrece al público una serie de productos de belleza, como: jabones naturales, tónicos faciales, crema humectante, champú y acondicionador. ⁣Si desea adquirir o conocer todos los beneficios de sus productos puede escribir o llamar al teléfono 3177-1994 o seguirla en sus redes: @reasonnatural.





“Hemos tenido aprendizaje”: Geovanni y Jenny

El emprendedor Geovanni Sarmiento Díaz y su esposa Jenny Waleska llevan un tiempo conquistando el paladar de los ciudadanos de la Capital Industrial con su delicioso “Ceviche Peruano Bárbaro”. “Ceviche peruano con auténtica leche de tigre”, así describen los emprendedores gastronómicos su producto, mismo que entregan de forma pick up en la en Residencial Villas Paraíso y también con servicio a domicilio para toda la ciudad.

“Hemos tenido aprendizaje en perfeccionar nuestro sazón para la satisfacción de los clientes, lograr una cobertura de clientes en la zona metropolitana del valle de Sula ha sido otro de nuestros retos, pero nunca nos hemos dado por vencidos en nuestro objetivo”, expresó Sarmiento.

El numero de teléfono o WhatsApp para pedir a domicilio es el 9991-7396. En Facebook e Instagram se les puede encontrar como “Ceviche Peruano Bárbaro”.





“Conecto con las personas”: Riccy y Carlos

Riccy Tábora y Carlos Leiva son dos jóvenes con ganas de comerse el mundo. Los sueños que iniciaron en 2018 como novios los están cumpliendo ahora, pero como esposos. Fue cuatro años atrás cuando los emprendedores dieron un salto al mundo de las ventas en redes sociales y lo hicieron con productos de cosmetología y cuidado personal, al poco tiempo habían generado los suficientes ingresos para seguir creciendo y nació su marca “Matices”, la cual ya es todo un éxito a nivel nacional. “Yo me había quedado sin trabajo como diseñadora gráfica, pues de eso me gradué y pensaba en buscar otro empleo, pero mi novio me animó a confiar en mí e hice mi primera inversión. La verdad nos fue bien y es algo que me di cuenta me gustaba hacer, porque conecto con las personas”, señaló Riccy.



Hacen envíos a todas las ciudades, si desea contactarlos escriba al número 3255-6997.