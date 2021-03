“Debemos combatir la corrupción a todo nivel en el país”: Mateo Yibrín

TEGUCIGALPA.

El nuevo vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el industrial Mateo Yibrín, exhortó al empresariado a exigir elecciones transparentes, que se respete la voluntad del pueblo y se combata la corrupción en todos los niveles.

También cuestionó que la falta de seguridad jurídica y el irrespeto a la propiedad privada lastran la inversión en los diversos sectores del quehacer nacional.

El nuevo vicepresidente de la gremial más importante del país dijo que desde su cargo impulsará la producción nacional para que Honduras no tenga que rogar por embarques de granos básicos.

A continuación su discurso tras ser juramentado en su cargo en el Cohep.

“El punto en la agenda del Cohep es asegurar que haya elecciones en Honduras, que sean transparentes, que respeten la voluntad del pueblo y que tengamos un nuevo gobierno en enero de 2022”, demandó.

Nos preocupa la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. Mateo Yibrín , vicepresidente Cohep.

“También un tema muy importante es la salud. Este país no va a caminar si no logramos vacunar a nuestra gente lo antes posible. Y esas vacunas, de forma voluntaria porque no podemos obligar a nadie, estoy seguro que el sector privado va a absorber totalmente el costo de la vacuna de sus colaboradores y de sus familias, por lo menos yo me apunto”.

El tema también toral para que haya empleo en el país, y que nos tiene muy preocupados a muchos sectores es la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. Eso en Honduras necesita el apoyo de todas las gremiales del Cohep, de nuestros amigos políticos, del actual Congreso Nacional, porque muchas industrias están siendo golpeadas por falta de seguridad jurídica y por falta de respeto a la propiedad privada. “No podemos tener un país donde no sea prioridad del Gobierno el respeto a la propiedad privada”, agregó Yibrín.

“Soy un creyente de promover e incentivar la producción nacional, creo que un país debe ser autosuficiente en su producción de alimentos para no tener que rogarle a nadie por un barco de arroz, de frijoles o de maíz. Espero aprovechar la plataforma del Cohep para impulsar una mayor productividad y producción agroindustrial, agropecuaria, la industria textil, la industria farmacéutica, etc”.

También pensamos con los nuevos compañeros que debemos combatir la corrupción a todo nivel en nuestro país. Honduras es un país que no puede perder todos los fondos y los recursos por la corrupción, especialmente en el sector público.

“Trabajaremos por la unión del sector privado a nivel nacional, espero acercarme a las gremiales, miembros del Cohep (son más de setenta organizaciones) es bien difícil quedar bien con todas, pero lo vamos a intentar y les quiero decir que cuando crean que no estamos cumpliendo que me llamen y me reclamen que estamos haciendo mal”, puntualizó Yibrín.