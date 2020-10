FMI prevé recesión menos severa de lo esperado en 2020 y larga "recuperación"

Washington.



La recesión causada por la pandemia de coronavirus en 2020 será menos severa de lo previsto, pero la senda hacia una recuperación va a ser "larga, desigual e incierta", advirtió este martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



"El panorama es menos nefasto hoy. Estimamos que la evolución en el segundo y tercer trimestre fue mejor a lo esperado, lo que permite una pequeña revisión al alza del pronóstico global para 2020", dijo Georgieva en un discurso previo a la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que comienza la próxima semana, en formato virtual.



El 24 de junio, el FMI publicó una actualización muy sombría de sus previsiones, en la que estimó una contracción de la economía global de 4,9%, frente a una proyección de una caída del PIB mundial de 3% hecha en abril.



La titular del FMI no adelantó cifras este martes antes de la publicación la próxima semana del informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés).



Sin embargo, Georgieva advirtió que el camino a la recuperación va a ser "una larga ascensión" y dijo que la mejoría de la economía va a ser "larga, desigual e incierta".



"Menos desastroso no quiere decir que sea alentador", insistió la directora del FMI en un intercambio con Minouche Shafik, de la London School of Economics (LSE).



Para 2021, el FMI sigue proyectando una recuperación "parcial" y "desigual".



Para Latinoamérica y el Caribe el FMI pronosticó en junio una contracción del PIB de 9,4% en 2020 y las contadas actualizaciones muestran un escenario dispar.



El lunes el Fondo mejoró sustancialmente la previsión para Brasil este año, de una contracción de 9,1% anticipada en junio a una caída del PIB de 5,8%.



A finales de septiembre empeoró su pronóstico para Colombia, proyectando una caída del PIB de 8,2% en 2020 frente a una previsión de caída de 7,8% hecha a mediados de año.

- "Mantener los salvavidas" -

En su discurso, Georgieva indicó que en los lugares donde persista la pandemia "es crítico mantener los salvavidas" para la economía, las empresas y los trabajadores.

"Si se cortan los salvavidas muy pronto, el largo ascenso se convierte en una caída precipitada", indicó.



Este martes la Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló que la caída del comercio mundial será más suave a lo esperado, anticipando una contracción de 9,2%, frente al 12,9% estimada en abril para 2020.



"El comercio mundial muestra signos de recuperarse de una profunda caída inducida por el covid-19, pero los economistas de la OMC advierten que cualquier recuperación podría verse interrumpida por los efectos de la pandemia en curso", indicó el organismo con sede en Ginebra.

- Los riesgos de "una generación perdida" -

Georgieva señaló que el apoyo estatal fue clave para "poner un piso" a la caída, con cerca de 12 billones de dólares en ayudas para los hogares y las empresas.

Pero este apoyo ha sido en la medida de las capacidades de cada país, y en los estados ricos la política fue dar "lo que fuera necesario" mientras que en los más pobres "lo que fuera posible".



"Esta brecha es la razón por la cual vemos diferentes resultados", indicó Georgieva.



En Estados Unidos y en Europa, la recesión -pese a que fue dolorosa- no fue tan pronunciada como temían los economistas, dijo la jefa del FMI, quien destacó también una "recuperación más rápida a lo esperado" en China.



"En los países de bajos ingresos, el golpe es tan profundo que hay un riesgo de que haya una 'generación perdida", advirtió Georgieva.



También indicó que hay riesgo de que la crisis deje cicatrices importantes como "pérdidas de empleo, bancarrotas e interrupciones en la educación".



Georgieva sostuvo que la crisis de la pandemia representa una oportunidad de crear un sistema económico más justo y equitativo.



"No nos podemos permitir reconstruir la antigua economía, con su bajo crecimiento, baja productividad, alta desigualdad y con un empeoramiento de la crisis climática", afirmó, y dijo que más empleos "verdes", pueden generar un mejor panorama laboral.



El lunes en la noche, el FMI aprobó la extensión de una suspensión del servicio de la deuda para 28 países pobres.