Honduras pide aplicar ley que baje pasaje aéreo en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió aplicar la Ley de Cielos Abiertos para bajar el costo de los pasajes aéreos en Centroamérica.



La petición la hizo Hernández luego de reunirse con una misión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con la que dialogó sobre temas de interés regional, indicó la Casa Presidencial hondureña en un comunicado.



El gobernante dijo que resulta absurdo que sale más económico volar de San Pedro Sula a Houston, Estados Unidos, que a Managua, Nicaragua.



A manera de ejemplo, citó que el costo para viajar de San Pedro Sula a Houston es de 365 dólares, mientras que desde esa misma ciudad hondureña a Managua el boleto cuesta 820 dólares, añade la información oficial.



"Yo quiero hacerle hoy un llamado público a la autoridad de Aeronáutica Civil para que cumpla esta política de cielos abiertos para Centroamérica, sin descuidar el tema de seguridad", enfatizó Hernández.



Añadió que los países centroamericanos, a pesar de su cercanía, se ven afectados por tarifas altas, además de vuelos con horarios que no le permiten al pasajero sacarles un mejor provecho.



En efecto, al menos en el caso de Honduras, no es extraño que un pasajero procedente de Guatemala tenga que hacer escala en San José de Costa Rica para llegar a Tegucigalpa.



Un pasajero también puede salir de San Salvador a Tegucigalpa con escala en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, o volar de Tegucigalpa a México con escala obligada en El Salvador.



"No podemos aprovechar las oportunidades que nos permite la condición de ser pueblos cercanos con una enorme diversidad en temas turísticos, pero también con un mercado económico creciente", dijo Hernández.



Otro ejemplo que puso es que el boleto aéreo desde San Pedro Sula a Miami tiene un coste de 400 dólares, mientras que por ir de Tegucigalpa a la misma ciudad de EE.UU. hay que pagar 800 dólares.



Señaló que ese no es un problema exclusivo de Honduras, sino regional.



El gobernante le comentó a los diputados del Parlacen que Honduras ofrece a Centroamérica, además de cuatro aeropuertos internacionales en el centro, norte y Caribe, otros más pequeños en el occidente, norte, oriente y sur que pueden contribuir a incrementar el turismo regional.



Además, le sugirió a la Comisión Legislativa de Turismo, del Parlamento hondureño, que trabaje junto a los parlamentarios centroamericanos y el propio Poder Ejecutivo a efecto de lograr la aplicación de la Ley de Cielos Abiertos.



Hernández también habló con la misión de diputados del Parlacen, encabezada por la hondureña Roxana Guevara, sobre una petición al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para promover los servicios aéreos desde Centroamérica hacia el Caribe.